Само един на всеки петима българи проверява информацията, която вижда онлайн

Едва 19.26% от българите са проверили поне веднъж за три месеца достоверността на информация или съдържание, на което са попаднали онлайн. Това означава, че по-малко от един на всеки петима българи се е опитал да провери дали видяното в новинарски сайтове, интернет или социалните мрежи отговаря на истината.
Данните са от проучване на "Евростат", в което през 2025 г. участват хора на възраст между 16 и 74 години. Българският резултат е значително под средния за Европейския съюз, където 29.2%. са се опитали да проверят достоверността на информация, намерена онлайн, чрез други източници.
На първо място е Ирландия, където 63.6% да направили опитали да проверят фактите около информация в интернет. На второ и трето място са Нидерландия (53.1%) и Люксембург (45.2%).
На дъното на класацията са Румъния с 18.2%, Литва с 14.9% и Гърция, където едва 9.8% от участниците в проучването са опитали да проверят дали информация, на която са попаднали онлайн не е лъжлива.
Младите хора
Малко по-различна е картината при младите хора. При хората между 16 и 29 години 25.34% са проверявали достоверността на онлайн съдържание, при 40.37% средно за ЕС. Така младите българи са по-склонни да проверяват информацията, която достига до тях, в сравнение с по-възрастните, но все още са далеч от навиците на своите европейски връстници. Всъщност, България е предпоследна сред страните от ЕС по дял на младите хора, които са проверявали достоверността на съдържание онлайн, като след нея е само Гърция.
На първо място в тази класация отново Ирландия, където над 78% от младите хора са проверявали информация, на която попадат онлайн. В челната петица попадат още Нидерландия (63%), Норвегия (59%), Люксембург (57%) и Швеция (57%).
Според данните на "Евростат" най-малко мнителни към съдържанието, на което попадат са младите хора в Турция (23%), Сърбия (18%), Кипър (17%) и Гърция (12%).
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.