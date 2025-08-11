Само кандидати на мнозинството за КПК се оказаха с изрядни документи

Трима от четиримата кандидати за членове на антикорупционната комисия бяха допуснати до следващия етап от процедурата. Това реши в понеделник номинационната комисия, която преглежда и одобрява кандидатурите в първоначалния етап на избора. Окончателното решение кой да стане част от ръководството на КПК ще е на депутатите, които в момента са във ваканция.

Номинационната комисия бърза, за да приключи с процедурата до края на август, т.е. преди народните представители да се върнат на работа. Ако това се случи, те ще могат да гласуват в началото на новата парламентарна сесия.

Кандидатите за КПК са четирима като трима от тях – адвокатката Мария Даскалова и настоящите служители на комисията Петър Коев и Стоян Петков са подкрепени от мнозинството ГЕРБ/БСП/ИТН. Единственият кандидат, който не е номиниран от коалицията, е адвокатката Аделина Натина. Именно нейнити документи се оказаха с пропуски, установи номинационната комисия. Тя не е попълнила част от декларацията за имущество както и съгласие да бъде проверена към Държавна сигурност и разузнавателните служби Българската народна армия. На Натина бяха дадени три дни, за да отстрани пропуските. Следващото заседание на комисията ще е на 15 август, когато ще има произнасяне за нейната допустимост до следващия етап на процедурата.

Макар че през последните седмици евентуалното закриване на антикорупционната комисия беше сред водещите политически теми, процедурата по избор на нов състав, който е обвързан и с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, продължава.

Номинационната комисия бе избрана в парламента на фона на съмнения за конфликт на интереси, за който сигнализираха от “Продължаваме промяната - Демократична България”, дни преди депутатите да излязат в лятна ваканция.

В състава ѝ влизат представители на Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Сметната палата и омбудсмана. Номинационната комисия си избра за председател Силвия Къдрева. Тя е зам.-шеф на Сметната палата, а допреди месеци е била служител в антикорупционната комисия.

За това от “Продължаваме промяната- Демократична България” поискаха смяната ѝ с друг кандидат, тъй като смятат, че им конфликт на интереси и съмнения за нейната безпристрастност. Сходна позиция от формацията изразиха и към главния секретар на правосъдното ведомство Венера Милова.

По закон номинационната комисия следва да прегледа кандидатурите и да се произнесе за тяхната допустимост. Окончателният избор зависи от парламента.

До петък гражданските, научните организации, както висшите училища можеха да изпращат становища и въпроси на имейла на Номинационната комисия, които да бъдат задавани на кандидатите.

Кандидатите ще трябва да отговарят на питанията на Българския институт за правни инициативи дали са използвали изкуствен интелект за изготвянето на програмата си, как ще гарантират, че КПК няма да се поддава на политически натиск, как ще подобрят обществения имидж на комисията и ще разследват ли санкционирани за корупция от чужди държави лица.