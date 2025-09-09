Само тази година ЕС ще предостави 25 милиарда евро в помощ на Украйна

Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро, съобщи ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент.
"Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден", заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.
Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.
"Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега – 25 милиарда до този момент", отбеляза Калас.
"Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията".
Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Дя се скапе тая Русия и направо изчезне. Дее и ненормалниците.
Дя се скапе този ЕС и направо изчезне. Дее и ненормалниците.
Само така ! Бой, е-бане и тесни обувки за рушняците !! Аз като пасивен гей ги знам най-добре тия работи !!!