Само тази година ЕС ще предостави 25 милиарда евро в помощ на Украйна

3 коментара
Кая Калас, сн. ЕПА/БГНЕС
 
Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро, съобщи ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент.
 
"Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден", заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.
 
Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.
 
"Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега – 25 милиарда до този момент", отбеляза Калас.
 
"Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията".
 
Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

Ключови думи

Украйна Кая Калас
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

3 коментара

  1. Fl6
    #3

    Дя се скапе тая Русия и направо изчезне. Дее и ненормалниците.

  2. F16
    #2

    Дя се скапе този ЕС и направо изчезне. Дее и ненормалниците.

  3. aZ-ьт
    #1

    Само така ! Бой, е-бане и тесни обувки за рушняците !! Аз като пасивен гей ги знам най-добре тия работи !!!

