Самолет от София за Франкфурт кацна аварийно в Белград

Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище "Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

"Ще се направи преценка дали всички системи на самолета са изправни. Ако не е безопасно, машината ще бъде сменена. Няма официална информация какво се е случило“, обясниха за бТВ от авиокомпанията.

Пътниците от полета са все още на летище "Никола Тесла“ в Белград.

Полет LH1425 на Lufthansa е излетял от София, в 12:57 часа. След като достига крейсерска височина от 32 000 фута машината Airbus A321, с регистрация D-AIRA се отклонява от маршрута си, за да направи аварийно кацане в Сърбия.

Самолетът е трябвало да излети по-рано от София, но е излетял със закъснение от близо час.

"Възникнал е дим в кабината след навлизане във въздушното пространство на Румъния. Пилотите решават да се приземят аварийно и безопасно на летището в Белград. След 17:20 часа е излетял от София нов самолет на Lufthansa, който да кацне в Белград, след което да превози пътниците до Франкфурт“, съобщиха от "Ръководство на въздушното движение“.