 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал принудително в Белград

0 коментара
Снимката е илюстративна, ЕПА/БГНЕС
Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище "Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.
 
Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.
 
Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.
 
Летище "Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.

Ключови думи

Белград Луфтханза
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни