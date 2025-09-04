Самолетът на Фон дер Лайен: Желязков вижда хибридна атака oт опозицията, a Радев - измислен скандал

Премиерът Росен Желязков отново отхвърли възможността за руска хибридна атака при възникналия проблем с GPS сигнала при кацането в Пловдив на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но обвини българската опозиция, че води "хибридна кампания" срещу кабинета му.

"Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо", каза Желязков по време на изслушването си в парламента в четвъртък във връзка с информацията за проблем с GPS сигнала на самолета.

Изслушването бе първа точка от дневния ред на депутатите за четвъртък и беше по искане на "Продължаваме промяната- Демократична България". Заради случая от формацията вече поискаха мерки, включително отстраняването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев.

Само няколко часа по-късно Желязков даде и брифинг в сградата на Министерския съвет, където каза, че правителството е жертва на "хибридна информационна кампания на опозицията".

Според него се е създала "информационна каша от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции".

По думите на Желязков не става въпрос за хибридна атака, а за петминутно смущение в честотите, което се случвало често.

"По време на захождането на самолета на председателя на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях".

По думите му събития, свързани със смущения в GPS сигналите, като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи.

"Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината или замаскиране. В случая очевидно имаме интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестония спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация вади своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително".

На 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия, такива има всеки ден от началото на войната в Украйна и ще продължат до нейния край, съобщи още премиерът.

Желязков каза, че български официални източници не са подавали информация за руска хибридна атака към ЕК или органи на европейски институции.

Радев: Това е измислен скандал! Това е един измислен скандал. Така президентът Румен Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя. "Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работта на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът, цитиран от БНТ.

EK: Не сме твърдели, че има целенасочени действия

В същото време говорител на Европейската комисия каза, че "никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия".

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят, цитиран от БТА.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той.

Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

"Не е необходимо разследване"

Само ден след визитата на фон дер Лайен в България и посещението и във ВМЗ-Сопот британския вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е деактивирала GPS навигационните услуги на българското летище край Пловдив и е принудила самолетът на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

Информацията беше потвърдена от Европейската комисия и българското правителство и бързо стана водеща новина в европейските медии.

Премиерът Росен Желязков обаче заяви, че разследване не е необходимо, защото "заглушаването на GPS сигнала не може да се класифицира като хибридна атака".

Същевременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи в четвъртък твърденията, че Русия стои зад заглушаването на сигнала на самолета фон дер Лайен като “фалшиви и параноични”. Преди дни и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече твърденията.

Гроздан Караджов: Няма доказателства за смущения

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов отрече да има доказателства за смущения в GPS сигнала на полета на председателя на Европейската комисия.

“По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета”, заяви Караджов в ефира на бТВ.

По думите му България не е съобщавала за такъв проблем на европейските институции.

"Главната въздухоплавателна инспекция е докладвала единствено за малък проблем с GPS-а на борда на самолета. Проблемът е бил определен като малък от пилота”, заяви той.

Според него изслушването на Желязков е измислен повод за изява на опозицията.

Реакцията на НАТО, ЕС и другите страни

НАТО и ЕС обявиха, че ще обсъдят допълнителни мерки след случая в българското въздушно пространство.

Според генералния секретар на НАТО става въпрос за хибридни действия.

Прекъсването на GPS сигнала е свързано със заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация.