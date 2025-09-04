Самолетът на Фон дер Лайен: Желязков вижда хибридна атака oт опозицията, a Радев - измислен скандал

Премиерът Росен Желязков отново отхвърли възможността за руска хибридна атака при възникналия проблем с GPS сигнала при кацането в Пловдив на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но обвини българската опозиция, че води "хибридна кампания" срещу кабинета му.
"Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо", каза Желязков по време на изслушването си в парламента в четвъртък във връзка с информацията за проблем с GPS сигнала на самолета.
Изслушването бе първа точка от дневния ред на депутатите за четвъртък и беше по искане на "Продължаваме промяната- Демократична България". Заради случая от формацията вече поискаха мерки, включително отстраняването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев.
Само няколко часа по-късно Желязков даде и брифинг в сградата на Министерския съвет, където каза, че правителството е жертва на "хибридна информационна кампания на опозицията".
Според него се е създала "информационна каша от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции".
По думите на Желязков не става въпрос за хибридна атака, а за петминутно смущение в честотите, което се случвало често.
"По време на захождането на самолета на председателя на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях".
По думите му събития, свързани със смущения в GPS сигналите, като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи.
Радев: Това е измислен скандал!
Само ден след визитата на фон дер Лайен в България и посещението и във ВМЗ-Сопот британския вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е деактивирала GPS навигационните услуги на българското летище край Пловдив и е принудила самолетът на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.
Информацията беше потвърдена от Европейската комисия и българското правителство и бързо стана водеща новина в европейските медии.
Премиерът Росен Желязков обаче заяви, че разследване не е необходимо, защото "заглушаването на GPS сигнала не може да се класифицира като хибридна атака".
Същевременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи в четвъртък твърденията, че Русия стои зад заглушаването на сигнала на самолета фон дер Лайен като “фалшиви и параноични”. Преди дни и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече твърденията.
Гроздан Караджов: Няма доказателства за смущения
Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов отрече да има доказателства за смущения в GPS сигнала на полета на председателя на Европейската комисия.
“По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета”, заяви Караджов в ефира на бТВ.
По думите му България не е съобщавала за такъв проблем на европейските институции.
"Главната въздухоплавателна инспекция е докладвала единствено за малък проблем с GPS-а на борда на самолета. Проблемът е бил определен като малък от пилота”, заяви той.
Според него изслушването на Желязков е измислен повод за изява на опозицията.
Реакцията на НАТО, ЕС и другите страни
НАТО и ЕС обявиха, че ще обсъдят допълнителни мерки след случая в българското въздушно пространство.
Според генералния секретар на НАТО става въпрос за хибридни действия.
Не били компютри, а били КОМПОТИ. Но няколко дни една дузина наглеци-Йордановци, Атанасовци и подобни плещят по медиите апокалиптични врели-некипели. Гьобелс ряпа да яде- освен известния му принцип за повторението на лъжата и пропагандата, въпросните не се свенят да приложат и принципа му номер 15. Пропагандата трябва да улеснява изявите на агресия като посочва обектите на омраза,
Кой назначава ръководството на ДАНС-не е ли Румен Радев-Решетников?А той НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ЛИ Е, както ни го продавахте за изборите, или е комунистически генерал, който ОБЯВИ КРИМ ЗА РУСКИ още преди втория си мандат.Е как ще има според него интерференции от Крим.
ВСИЧКИТЕ ТРОЛОВЕ ПО-ДОЛУ КРИТИКУВАТ ПРЕМИЕРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОЙ Е УТОЧНИЛ, ЧЕ РУСИЯ ОТ КРИМ Е ПРИЧИНАТА,но мълчат за поредното безобразно изказване на Румен Радев - Решетников, любимеца на Медиапул и на другарката СТоянка.Готвите ли се за неговия проект, а подмазвачи медиапулски, има ли поне ЕДИН ДЕН в който вие да разкритикувате Румен Радев-Решетников.И има ли поне една вашия статия без правописни грешки?
Значи вестник"" FINANCIAL TIMES"" койте британски стар уважаван доказал се вестник- подкрепя българската опозиция?!
Преди да оневинява случая с аргумент, че "интерференцията" е причина, Желязков е длъжен да се консултира с компетентни специалисти. Регламентираните честотни канали са разчетени да не водят до интерференция (т е. до конфликт между техните сигнали). Следователно интерференция може да се получи, ако се предават сигнали по нерегламентиран честотен канал, много блиьк до регламентирания работен честотен канал за GPS навигация. С други думи, това може да бъде предизвикано умишлено.
Хахааааа, умре циганката, която те хвалеше, а ?! Глас от отвъдното....
Голият охлюв "евроатлантик" Желязков се снишава, докато вицето му козирува в Пекин.
желясков е сериен, патологичен лъжец - излъга и че не бил знаел, че официалното му вице- и официалните му министри и зам-министри са на официално пАсеШЧЭниЭ и свиданиЭ при путин в китай...
Ела в пустинята Сахара да ти я натаманяра. Ще ти я завъртя с първа космическа скорост.
Не може, бе Мазньо. Мечо се е нанизал на папура на Магнитко и се върти с луда скорост, хахахааа.