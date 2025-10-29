Самоубил се нидерландец е блъснатият от бързия влак Варна – София

Мъжът, който загина след като бе блъснат от влак край Варна тази сутрин, е от Нидерландия, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.
Той е бил обявен за издирване от негови близки на 27 октомври, които се притеснявали за психическото му състояние.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 8:00 часа. Мъжът е блъснат от влака, който е отпътувал от Варна за София. Той е на 32 години.
От полицията уточняват, че според очевидци нидерландецът се е самоубил, тъй като машинистът е подал звуков сигнал, но мъжът не се е отдръпнал от релсите.
По случая е образувано досъдебно производство.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
На поставилият на този ми пост отрицателна оценка, ще спомена майка му в заден раКурс ;) И да вземе да провери, че наистина ж.п. спирката е при село Казашко, автентично поселение на преселници казаци. Тъпаци, сър, минуси ще ми слагат, сър
Спирка Тополи, сиреч село Казашко