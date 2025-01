Samsung Galaxy S25 Ultra иска да поведе AI революцията при смартфоните

Започва нова година в сегмента на мобилните телефони, в която основен акцент ще е изкуственият интелект (AI). Ако смятате, че през 2024 г. имаше твърде голям фокус над AI, включително и при смартфоните, то 2025 г. ще ви опровергае. Миналата година беше само за скромните първи крачки на "мобилния AI", който дебютира през 2023 г.

През 2025 г. ще видим още по-смело разгръщане на умните технологии, включително в нови сфери, хоризонти и (не)очаквани проекти. И макар да сме само в първия месец на годината, вече имаме доста AI теми. След "щедрото" представяне на AI на изложението CES 2025 дойде и европейския дебют на Honor Magic7 Pro, който показа новите AI идеи на китайския производител.

Седмица по-късно Samsung отговаря с глобалната премиера на своя флагман Galaxy S25 Ultra. Както винаги, той идва с множество промени – обновен дизайн, по-мощен хардуер, подобрена камера, батерия и т.н. Всичко това обаче в голяма степен е засенчено от изкуствения интелект, който е основният акцент на новия смартфон.

Мобилната AI революция започва

Мобилната AI революция започва - подобни фрази се изричат много често винаги, когато има нова технология, която набира популярност. От време на време обаче са използвани точно на място. Амбицията на Galaxy S25 Ultra е да оправдае и дори да надскочи подобни твърдения със своите AI възможности.

Платформата Galaxy AI получава множество обновления. Сред тях е Now Bar. Това ще е един основните елементи в One UI 7, като ще изведе персонализацията на ново ниво. Now Bar е наличен на заключения екран на телефона и интегрира най-използваните действия и приложения на едно място. От тук потребителят може да извлича известия, бутони за управление на музиката, навигация, календар дори и преводача на чужди езици.

Now Bar автоматично ще преценява какво да покаже според ситуацията. Освен това ще може да предлага обобщения на новините и моментите от деня, данни за здравословното състояние и др. А сутринта пък ще има "брифинг" за предстоящото през деня чрез функцията Now Brief.

Друга новост е в познатата Call Assist. Функцията ще превежда гласови разговори, но вече ще има повече езици. Освен това ще може и да записва разговорите и да извежда транскрипция с превод.

Следва Homework with Circle to Search. Това е функция, която ще помага в някои аспекти от писането на домашни. Например, може да се напише уравнение, като тя ще покаже не само решението му, но и как точно се стига до него. Зависи от ученика дали просто ще препише отговора или реално ще използва примера, за да научи как се решават такива уравнения.

Galaxy S25 Ultra ще предложи и Music Search чрез Circle to Search. Функция, която ще помага за идентифицирането на песни и техните изпълнители. Да, вече има такива приложения, но сега всичко става интегрирано директно в операционната система и съответно много по-лесно достъпно, като поддържа и тананикане, ако не можем да се сетим коя точно песен търсим.

Подобрения има и в Circle to Search with Google, както и интеграцията на Google Gemini. Асистентът ще внедрен в повече възможности и ще е достъпен и през Now Bar. Тя вече ще може да разпознава и URL адреси, телефонни номера и имейли.

Смартфонът предлага и много AI при камерите и обработката на снимки и видео. Освен познатите вече възможности, има и подобрения при редакцията на клипове, включително функцията Audio Erase за премахване на нежелани звуци в клиповете. А подборът на настройки от AI преди и заснемането на кадрите ще става по-бързо. Например, нощният режим е преобразен с още повече способности за детайлни кадри на слаба светлина.

Да не забравяме хардуера

Все пак AI функциите на Galaxy S25 Ultra ще са много и ще изискват подобаващ хардуер. И като стана дума за камерите, започваме с тях.

Те са 200 МР основен сензор с OIS (оптична стабилизация), 50MP с 5-кратно оптично увеличение s OIS, 50 MP сензор с ултраширокоъгълен обектив и 10МР телефото с 3х зуум и OIS и 12МР сензор отпред. Samsung казва, че 200МР камерата осигурява еквивалент на 2х оптично увеличение, а 50МР сензорът – на 10х, в комбинация с 5-кратния оптичен зуум.

Galaxy S25 Ultra ще използва процесор Snapdragon 8 Elite с оптимизации за модела, в комбинация с 12GB RAM и батерия с капацитет 5000mAh. Софтуерните подобрения на One UI 7 трябва да дадат очакваното подобрение в издръжливостта на батерията, като Samsung казва, че са положени много усилия в тази посока.

Както винаги корпусът на флагмана е водо- и прахоустойчив и отново е с титанова рамка. Дисплеят е 6.9-инчов Dynamic AMOLED 2X с до 120Hz адаптивно опресняване. Дизайнът е леко променен, като Galaxy S25 Ultra се разделя с острите ъгли на корпуса и ги заменя с по-заоблени. Освен това е и най-тънкият Ultra модел досега с дебелина от 8.2 мм. Използвани са и повече рециклирани материали, включително и в батерията.

Остава и най-важната задача за Galaxy S25 Ultra. Да оправдае очакванията и да покаже, че всички тези AI функции могат и ще бъдат приложими в ежедневието на потребителя. Амбицията на Samsung е да покаже, че AI ще се внедри по естествен начин в живота на хората, без да е натрапчив или да изисква допълнителни усилия. Технологията трябва да се превърне в помощник, който винаги е на разположение и улеснява изпълнението на задачите.