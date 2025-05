Samsung показва инженерните си способности с Galaxy S25 Edge

В началото на годината Samsung представи тазгодишната флагманска серия Galaxy S25. Традиционно тя дойде с три модела, но сега тя бе допълнена с четвърти. Новият Galaxy S25 Edge.

Това е най-тънкият смартфон на компанията досега, като идва с амбицията да дефинира нова категория при тези устройства. И освен това да демонстрира инженерните способности на корейския гигант. С него Samsung очаква да мотивира развитието на по-тънките смартфони и да даде нов тласък на пазара, създавайки по-различни и атрактивни устройства.

Тънък, но здрав

Galaxy S25 Edge е изработен с корпус от титанова рамка, като дебелината му е 5.8мм. Разбира се, при камерата е повечко, просто защото няма как да се заобиколят някои закони на физиката. Но пък Samsung успява да намали теглото до 163 грама. Дисплеят, който е 6.7-инчов, е защитен с Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Самият екран е Dynamic AMOLED 2X с адаптивно опресняване на картината от 1Hz до 120Hz. Поддържа и технологията Vision Booster. Смартфонът е и с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

Той използва и процесора Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. Чипът е идентичен с останалите модели на Galaxy S25 и е комбиниран с 12GB RAM и 256GB или 512GB памет за файлове. Чрез него Galaxy S25 Edge получава достъп до всички AI функции на новото поколение смартфони. За целта процесорът бива охлаждан с нова изпарителна камера, която е по-тънка, но с по-голяма площ.

Флагмански софтуер и камера

Galaxy S25 Edge има по-малко камери от другите предложения в серията. Основната е само от два сензора, но пак от същия висок клас. Главният сензор е 200МР с широкоъгълен обектив и оптична стабилизация. Към него има 12МР сензор с ултраширокоъгълен обектив с акцент над макро фотографията. Предната камера също е 12МР.

Софтуерът е идентичен с останалите модели от серията. Той включва ProVisual Engine за обработка на кадрите, както и пълния пакет Galaxy AI функции, включително Photo Assist, Audio Eraser, Drawing Assist и др. На разположение е и режимът Nightography за нощни снимки.

Дисплеят използва технологиите ProScaler и mDNIe, чрез които допълнително оптимизира и подобрява качеството на всички изображения, анимации и видеа, които се показват на него. Galaxy S25 Edge предлага и новите функции Now Brief, Now Bar, както и гласовия асистент Gemini на Google с възможност за управление на различни функции и приложения. Поддържа и Gemini Live, чрез която изкуственият интелект „вижда“ света около смартфона чрез камерата и може да отговаря на въпроси на потребителя.

За кого е подходящ

Това е големият въпрос. Galaxy S25 Edge е смартфон, който ценово ще бъде между стандартния Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra, т.е. ще е скъпичък. Но пък заради физическите си размери например не предлага всички камери като тези модели. И батерията му е по-малка – 3900mAh, което може да е проблем за устройство с толкова мощен процесор и множество AI функции.

Следователно не е подходящ за потребителите, които търсят върхова производителност и максимум мултитаскинг функции. Но пък той и не претендира да е модел за тях. Galaxy S25 Edge изглежда е насочен към почитателите на авангардните и атрактивните технологии. Тези, които създават нови категории и ниши и не се вписват в досегашните рамки. Устройства, които се откроява и се разпознават веднага и привличат вниманието.

Има достатъчно голяма аудитория за такива продукти и то не само сред инфлуенсърите. Неслучайно тънките смартфони са смятани за важна нова ниша и очаквано Samsung е сред първенците, които навлизат в нея. И компанията успя да го направи преди Apple. Слуховете твърдят усилено, че тази година американската компания също подготвя много тънка версия на iPhone. Тя вероятно ще се казва iPhone 17 Air и ще дебютира заедно с останалите модели, което традиционно става през септември.

Други тънки модели са сгъваемите предложения на Honor, Huawei, Oppo и т.н. Всички те са дори още по-тънки – под 5 мм в разгънато положение. Но пък има предимството на двете (или дори три) половини, които дават повече площ. Така че се оформят две полета на битка на тънките смартфони – сгъваемите и стандартните. И двете със своите особени предизвикателства, които ще мотивират следващата вълна иновации.