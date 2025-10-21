Санае Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония

64-годишната Санае Такаичи беше избрана във вторник за първата жена министър-председател на Япония. Консерваторката и предесдател на Либерланата демократична партия получи гласовете на 237 от 465 депутати в Камарата на представителите в японския парламент (долната камара - Сюгиин), предаде Ройтерс. Малко след това горната камара също подкрепи Такаичи, съобщи BBC.

Срещу нея се изправи лидерът на Конституционната демократична партия на Яопния Йошихико Нода, който получи подкрепата на 149 души. Санае Такаичи ще наследи на поста Шигеру Ишиба, който миналия месец обяви оставката си, за да поеме отговорност за изборните загуби.

Изборът на председателката на Либералната демократична партия Такаичи, която е последовател на бившия премиер Шиндзо Абе и почитател на Маргарет Тачър, стана възможен след коалиционно споразумение между нейната партия и дясната формация Японска партия на иновациите (Ишин).

Изборът на Такаичи идва на фона на борбата на Япония с растящите в страната цени, предизвикали сериозно обществено недоволство. Очаква се първата жена премиер в Япония да направи завой надясно и да съживи временно отслабената икономика на стрната. Новоизбраният премиер ще посрещне и американския президент Доналд Тръмп на 27 октомври. Той самият я определи като “уважавана личност, притежаваща мъдрост и сила”.

Според професорa по политически науки Тадаши Мори, за да управлява ефективно, Такаичи ще се нуждае от подкрепата на опозиционните сили.

"Двете коалиционни партии не разполагат с мнозинство в нито една от двете камари и за да осигурят стабилно правителство и да получат контрол над ключовите парламентарни комисии, те ще трябва да си осигурят повече от половината места“, каза той, цитиран от Ройтерс.

Такаичи е привърженик на икономическата политика на бившия премиер Шиндзо Абе,убит през 2022 г., известна като "Абеномика“.

По думите на Мори "всякакви опити да се съживи Абеномиката също могат да срещнат трудности, защото тя е била създадена, за да се бори с дефлацията".

Родена в град Нара Санае Такаичи е защитничка на консервативните идеи по социалните въпроси и призовава за силна отбрана. Тя се противопоставя на социалните реформи, които биха намалили неравенството между мъжете и жените. Отказва да позволи на жените да запазят моминското си име след брака, като се застъпва за единно бащино име и критикува извънбрачните раждания.

Политическата ѝ кариера започва преди близо 30 години, когато е избрана за независим депутат. През годините заема различни министерски постове, а по-рано тази година беше избрана за лидер на Либералната демократична партия след оттеглянето на Шигеру Ишиба.