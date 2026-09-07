Санитарен кордон: "Алтернатива за Германия" може да остане извън управлението въпреки изборната победа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите.
АзГ спечели изборите с 43.8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (CDU), който получи 17.2%.
Въпреки изборната победа на АзГ все още не е ясно кой ще оглави следващото правителство на Саксония-Анхалт, тъй като основните германски партии отказват да работят с нея - една политика, известна с широко използвания термини "санитарен кордон“ или "защитна стена“.
Три леви партии - "Левите“, "Зелените“ и Социалдемократическата партия - преминават 5-процентния праг, като всяка от тях получава около 9% от гласовете. Популисткият "Алианс на Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент. Пробизнес настроената Свободна демократическа партия получи 2.6% от гласовете и не успя да премине необходимия праг.
Избирателната активност е била почти 78%, според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 г. Това отразява огромния интерес, породен от изборите вчера.
Регионалният лидер на "Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд спомена за възможността за нови избори в тази германска провинция, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори.
"При най-лошия сценарий просто ще има нови избори и тогава ще получим 50 или 55%“, заяви Зигмунд пред обществената телевизия Цет Де Еф.
35-годишният политик, който би станал най-младият премиер на германска провинция досега, ако бъде избран, потвърди намерението си да извърши радикална промяна в политиката.
"Ако има някой, с когото можем да постигнем това, тогава ще го направим. Имаме ясен мандат да управляваме“, заяви Зигмунд, цитиран от БТА.
"Но няма да правим компромиси с принципите си и няма да се предадем тук“, добави той.
Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" резултатите от вота. Постът му съдържаше графика с прогнозни резултати, показващи ясна преднина на "Алтернатива за Германия" пред нейните съперници, без Тръмп да добави коментар.
Реакция дойде и от Варшава. Победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е обезпокоителен сигнал, заяви полският външен министър Радослав Шикорски.
Премиерът Доналд Туск написа в профила си в "Екс": "В Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация."
Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ за победата ѝ.
"Добре свършена работа!“, написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.
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Знаеш ли кои са я eбалu за да се пръкнеш?
Както в Румъния, спечели човека и го вкараха в затвора ,Джорджеску . АзГ няма ли да ги вкарат в затвора . Не са изрудите само тук , и в Брюксел ги има, навсякъде са, някаква посредствена пасмина и си мислят че някой трябва да ги търпи
На теб какво ти тежи, нищо , на простите хора няма багаж в главата и му е леко . Помиар крастав , разкарай се от България бе изруд първосигнален
Maйка ти се прибира късно и това ти тежи!?
А родителите ти прости са те изрудили и хвърлили на боклука , бахти просташкото племе бе. Какви простаци ражда тая България , това най гнуснано нещо през живота на един човек да е българин. Може ли това просташко племе да си ти сънародници. Гнус и помия, вън гадни изруди, вън от България
Maйка ти се е прибрала късно, нали знаеш защо?
Рано или късно некадърното управление в Брюксел и клявките ще трябва да се разкарат и дойдат способни хора , все едно не са останали нормални хора в Европа , и само някакви посредственици.
натискът върху Германия е огромен- отвътре, отвън, отвсякъде, защото падне ли Германия, пада ЕС, няма да има кой да дава пари и тогава твоят руменчо радев- решетников ще търси пари от мутрафонова, решетников и от лавров.Надявам се си добре с вълнението...Играта на путиноидите е да бъде уцелена Германия.Там са се прицелили.Защото ще ударят с един курщум много зайци.Дали ще стане е друг въпрос, но за тази цел трябва борба и да не се самоуспокояваме.
В момента, в който непабедимая и легендарния се изтегли извън международно признатите граници на Украйна, енергоносителите ще започнат да поевтиняват.
Ти искаш? Не, това го иска Путин. Ти мечтаеш само за един четвъртит.