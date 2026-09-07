Санитарен кордон: "Алтернатива за Германия" може да остане извън управлението въпреки изборната победа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите.

АзГ спечели изборите с 43.8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (CDU), който получи 17.2%.

Въпреки изборната победа на АзГ все още не е ясно кой ще оглави следващото правителство на Саксония-Анхалт, тъй като основните германски партии отказват да работят с нея - една политика, известна с широко използвания термини "санитарен кордон“ или "защитна стена“.

Три леви партии - "Левите“, "Зелените“ и Социалдемократическата партия - преминават 5-процентния праг, като всяка от тях получава около 9% от гласовете. Популисткият "Алианс на Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент. Пробизнес настроената Свободна демократическа партия получи 2.6% от гласовете и не успя да премине необходимия праг.

Избирателната активност е била почти 78%, според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 г. Това отразява огромния интерес, породен от изборите вчера.