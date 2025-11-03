Санкционирани руски олигарси все още притежават десетки скъпи имоти във Великобритания

Недвижими имоти на стойност приблизително 700 милиона паунда, свързани със санкционирани руски олигарси, остават незамразени, показва проучване на британския клон на Transparency International.

Анализаторите на организацията са идентифицирали 33 имота - къщи, апартаменти и офис сгради - разположени в Лондон и графство Съри, които не са били включени в британския регистър на замразените активи. Сред тях е имението Уитанхърст в Хампстед, вторият по големина дом в Лондон след Бъкингамския дворец. Този имот е свързан със собственика на групата "Фосагро" Андрей Гуриев, въпреки че негови представители отричат това.

В доклада се споменава и имение на стойност 90 милиона паунда в Kensington Palace Gardens, за което се твърди, че е собственост на милиардера Роман Абрамович. Според имотния регистър собственикът е посочен като кипърска компания A. Corp Trustee, която посочва като свой адрес сграда на стадиона на "Челси", преди това собственост на Абрамович.

В коментар пред портала City A.M. директорът на проучването Бен Каудок отбелязва: "Много имоти, които не са обект на ограничения, са собственост на офшорни компании, регистрирани в тръстове." Той добавя, че в някои случаи имотите може да са собственост на роднини на лица, включени в списъците със санкции, което позволява официално заобикаляне на ограниченията.

"Теоретично, правителството на Обединеното кралство има възможността да разследва произхода на активите, но на практика такива инструменти не съществуват. Като цяло проблемът с корпоративната непрозрачност остава, което възпрепятства ефективния надзор върху тези активи", подчерта Каудок.

Според Transparency International три имота са пряка собственост на лица, чиито имена съвпадат с тези в списъците със санкции. "Става все по-трудно да се обясни защо все още не са предприети мерки срещу тези лица", добавя експертът.

Говорител на Службата за прилагане на финансовите санкции на Обединеното кралство (OFSI) заяви: "OFSI предприема действия за прилагане на закона по всяко предполагаемо нарушение на санкциите, което идентифицира, независимо дали активите са замразени в имотния регистър или не. Продължаваме да преследваме корумпирани сътрудници на Путин и ключови руски организации. Санкции вече са наложени на над 1200 лица и над 120 организации – най-големите и най-строги икономически санкции в историята на Обединеното кралство.“

Вече конфискуваните активи все още не са използвани. Кметът на Лондон Садик Хан заяви, че правителството на Обединеното кралство трябва да конфискува имоти в Лондон, собственост на руснаци, обвинени в корупция и връзки с Кремъл. Той посочи, че приходите могат да бъдат използвани за финансиране на строителството на 4000 жилища за семейства с ниски доходи.