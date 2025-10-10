Съпруга на министър от кабинета "Желязков" ще води късните новини по "Нова тв"

Виолета Манчева, съпруга на външния министър Георг Георгиев от понеделник ще води късната информационна емисия на “Нова тв”. Това стана ясно в петък от съобщение на самата телевизия, която е част от медийното семейство на United Group. Компанията притежава в България и телекома Vivacom.
От "България он ер" в "Нова тв"
В последните осем години Виолета Манчева работи в България он еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми, уточняват от "Нова тв".
Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
И още смени в новините на "Нова тв"
“Нова тв” готви смени на водещите в новините и в по-ранни емисии.
От 13-ти октомври Мина Илиева ще представя първите новини за деня в “Здравей, България”. Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години.
Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Лилия Мустакова продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Калинка, калинка, калинка мая. Нещо като Алгафари само е съпруга на целувача на ръце и голямо Д. Какво да очакваме....
Т.н. национални телевизии бият рекорд по продажност, тъпи филми, просташки риалити и шоута и противни реклами. Една измет от директорчета, продуцентчета, режисьорчета, актьорчета ,говорителчета и всякакви добре заплатени нищожества събрани с една единствена цел - да опростачват населението и да крепят статуквото.