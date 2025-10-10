Съпруга на министър от кабинета "Желязков" ще води късните новини по "Нова тв"

Виолета Манчева, съпруга на външния министър Георг Георгиев от понеделник ще води късната информационна емисия на “Нова тв”. Това стана ясно в петък от съобщение на самата телевизия, която е част от медийното семейство на United Group. Компанията притежава в България и телекома Vivacom.

От "България он ер" в "Нова тв"

В последните осем години Виолета Манчева работи в България он еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми, уточняват от "Нова тв".

Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

И още смени в новините на "Нова тв"

“Нова тв” готви смени на водещите в новините и в по-ранни емисии.

От 13-ти октомври Мина Илиева ще представя първите новини за деня в “Здравей, България”. Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години.

Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Лилия Мустакова продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.