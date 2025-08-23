Съпругата на Ердоган писа на Мелания Тръмп за хуманитарната криза в Газа

Съпругата на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган - Емине Ердоган, изпрати писмо до първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В него тя я призовава да прояви същото съчувствие, което е показала към войната в Украйна, и по отношение на хуманитарната ситуация в Газа.
Говорейки за неотдавнашното писмо, което Мелания Тръмп изпрати на руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна, първата дама на Турция казва, че изразените чувства показват дълбока съпричастност към глобалните проблеми.
"Както заявихте в писмото си, всяко дете има универсалното и неоспоримо право да порасне в любяща и безопасна среда. Това право не е изключително за който и да е регион, етнос, религия или идеология. Подкрепата към потиснатите, на които това право име отказано, е фундаментална отговорност към човешкото семейство", посочва съпругата на турския президент.
"Вярвам, че ще проявите тази чувствителност, която показахте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната, дори още по-силно към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити в рамките на две години", изтъква тя в писмото.
Емине Ердоган подчертава, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна. Тя пише на Мелания Тръмп още: "Изпращането на писмо до израелския премиер (Бенямин) Нетаняху с призив да сложи край на хуманитарната криза в Газа би имало огромно значение".
"В момент, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се превръща в глобално желание, считам, че един Ваш призив от името на Газа ще изпълни и историческа отговорност към палестинския народ", допълва първата дама на Турция.
По думите ѝ ситуацията в Палестина не само като геноцид, но и като проява на произволен международен ред, който счита някои животи за по-ценни от други в стремежа към власт и комфорт.
"Трябва да обединим гласовете и силите си срещу този изкривен ред, който счита живота на някои деца за по-малко ценен от този на други. Наш дълг е да спазваме международното право и общите човешки ценности и да отстояваме твърдо нашите общи принципи", посочва тя.
"Като майка, жена и човек, дълбоко споделям емоциите, изразени във Вашето писмо. Надявам се, че ще вдъхнете същата надежда и на децата на Газа, които копнеят за мир и спокойствие", казва тя.
Емине Ердоган подчертава, че за 18 885 бебета и деца в Газа, които са загубили живота си, вече е твърде късно. "Но за над един милион деца, които са оцелели, все още има шанс", изтъква в заключение Емине Ердоган.
