Съпругата на полицай е убита в Първомай

Съпругата на полицейски служител е била убита в дома си. Престъплението е извършено в Първомай. Новината бе съобщена първо от "24 часа".

Според първоначалната информация жената е починала от кръвозагуба след като е била намушкана с нож. През това време съпругът ѝ бил на работа.

Към момента не се съобщава за арестуван по случая.