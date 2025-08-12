Сапьори унищожиха военен дрон на плаж край Созопол (видео)

Военен дрон беше открит и унищожен на плажа "Хармани" край Созопол, съобщи Министерството на отбраната във вторник.

Сигналът е бил подаден на телефон 112 около 8 часа тази сутрин от плажуващи, забелязали обекта в близост до брега. На мястото първо са пристигнали полицаи, които са отцепили района.

Искането за участие на военнослужещи за унищожаване на дрона е получено от Областна администрация в Бургас.

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.

Около 11:30 часа безпилотният летателен апарат е взривен контролирано от сапьори. Министерството на отраната не дава информация за това дали дронът е руски или украински.