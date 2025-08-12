Сапьори унищожиха военен дрон на плаж край Созопол (видео)

Военен дрон беше открит и унищожен на плажа "Хармани" край Созопол, съобщи Министерството на отбраната във вторник.
Сигналът е бил подаден на телефон 112 около 8 часа тази сутрин от плажуващи, забелязали обекта в близост до брега. На мястото първо са пристигнали полицаи, които са отцепили района.
Искането за участие на военнослужещи за унищожаване на дрона е получено от Областна администрация в Бургас.
По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.
Около 11:30 часа безпилотният летателен апарат е взривен контролирано от сапьори. Министерството на отраната не дава информация за това дали дронът е руски или украински.
Урките ни заливат не само с морски мини, но и с дронове.
Дронът е руZка варсия на "Шахед", не е "или украински". Що се правят на ударени и пробват и нас да ни правят на идиоти?
Страхливия зайчар от Банкя къде се е скрил - нали искаше платноходки а с неговия руско-турски пАток на монголоидите Мунтропрофанова и Путлер ни докарва дронове всЭкакви ... Мухльо - хем крадлим крадлив - хем и глуупав...