Саръбоюков е пети на дълъг скок на световното в Токио

Пети ден на Световното първенство по лека атлетика в Токио и пето място за България. Спечели го най-добрият ни атлет в момента Божидар Саръбоюков на дълъг скок с резултат от 8.19 метра.

Българинът, който стана европейски шампион в зала в Апелдоорн'2025, тайно се надяваше да спечели поне медал, но не успя да подобри личния си резултат от 8.22 метра.

Той го постигна през август 2023 г. на европейското първенство за младежи, когато остана втори, на сантиметър след Матиа Фурлани.

Днес в Токио 20-годишният Фурлани спечели световната титла с 8.39 метра, което е негово лично постижение. Така Фурлани стана най-младият победител на шампионат на планетата в дългия скок, както и първият италианец световен първенец в дисциплината. Фурлани спечели и световната титла в зала в Нанцзин през март тази година.

Таджей Гейл, Матиа Фурлани и Юхао Шъ (от ляво на дясно) - медалистите на дълъг скок ЕПА/БГНЕС

Един сантиметър раздели втория и третия в състезанието. Сребърното отличие спечели Таджей Гейл с 8.34 метра, докато бронзът взе Юхао Шъ с 8.33 метра.

Тайджей Гейл от Ямайка е световен шампион от първенството в Доха през 2019 г. Китаецът Юхао Шъ е шампион на Азия в зала от първенството в Техеран през 2018 г.

Победителят в дългия скок в Диамантената лига през този сезон - швейцарецът Зимон Еамер остана четвърти с 8.30 метра.

Милтиадис Тентоглу се провали на световното първенство в Токио Сн.ЕПА/БГНЕС

Голямата изненада беше представянето на олимпийският и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу. Гръцкият атлет не успя да защити световната си титла от Будапеща'2023. Той се представи доста под възможностите си и завърши в Токио със скромните 7.83 метра. Това му отреди предпоследното 11 място от общо 12 финалисти в дисциплината.

Сарабоюков е доволен от класирането, но не и от резултата

Божидар Саръбоюков заяви, че е доволен от класирането си, но не и от резултата.

"Очаквах състезанието да се получи по този начин. Бях сигурен, че тройката ще бъде някъде около 8.35 метра. Доволен съм много от петото място, не съм доволен от резултата си. За пореден път ще се повторя - знам на какво съм способен, знам, че съм много по-подготвен от годината, в която направих личния си резултат. Просто явно ми трябва още опит. Говорим за по-големите резултати. Виждам, че вече съм по-постоянен. Просто вече ми трябват много по-големи опити, ако искам да сбъдвам мечтите си", коментира Саръбоюков, цитиран от БТА.

"На големите първенства рискът е много важен. Просто трябва да се рискува, да се скача на макс, дори и да има фаулове. Пак казвам - по-добре фаулове на големи резултати, отколкото малки резултати, които не са задоволителни", допълни той.

Саръбоюков каза, че ще си вземе поука от грешките и продължава напред.

"Надявам се това да е едно от първите ми големи класирания", добави той.

Представянето на българите

21-годишният Божидар Саръбоюков може би е останал разочарован, но това е най-доброто представяне на българин на световно първенство на открито по лека атлетика от 26 години насам. Последно през 1999 г. на шампионата в Севиля Ростислав Димитров спечели сребърен медал на троен скок с личен рекорд от 17.49 метра.

Освен това Саръбоюков изравни постижението на Ивайло Младенов, който остана пети в дългия скок на Световното първенство в Щутгарт през далечната 1993 г. Вече 30-години обаче републиканският рекорд от 8.33 метра на Младенов остава неподобрен.

При жените по-напред от Саръбоюков се е класирала Габриела Петрова, която остана четвърта на световното първенство в Пекин през 2015 г., но десет години по-късно в Токио не успя да премине квалификацията.

Другите двама българи - Пламена Миткова (дълъг скок) и Тихомир Иванов (висок скок) също не минаха пресявките.