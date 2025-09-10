Сарафов е призован да обясни за "узурпирането" на прокуратурата

Временният главен прокурор Борислав Сарафов е призован да каже пред Народното събрание "защо узурпира върховете на съдебната власт в нарушение на закона".

Въпросът бе поставен в съвместна декларация на "Продължаваме промяната-Демократична България" и гражданска инициатива "Правосъдие за всеки".

Законът за съдебната власт забранява на Сарафов да ръководи прокуратурата след 21 юли, но въпреки това той продължава да заема този пост.

На тази дата изтече шестмесечният максимално допустим срок за временния главен прокурор да ръководи институцията. Въпреки това Сарафов остана на позицията. Той се опря на незаконно тълкува от Прокурорската колегия, че законът не важи за него, а за всеки следващ временен главен прокурор.

"Настояваме Борислав Сарафов и (представляващия ВСС) Боян Магдалинчев да отговорят незабавно не само пред Народното събрание, а пред цялото българско общество защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона и кога Борислав Сарафов ще бъде сменен от поста изпълняващ функциите главен прокурор”, се казва в деклацията, изчетена от парламентарната трибуна от Лена Бориславова (ПП-ДБ).

Висшия съдебен съвет все още не избрал и нов временен председател на ключовия Върховен административен съд, но там досегашният титуляр Георги Чолаков прфедпочете да излезе в дълга отпуска.

“Сарафов по закон, приет от това Народно събрание с огромно мнозинство, няма право да се изживява като изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли", се казва в декларацията.

Партиите от управляващата коалиция, включително ДПС-Ново начало, ГЕРБ, БСП и ИТН, досега не са говорили по темата. Правосъдният министър Георги Георгиев също не е поставял въпроса, въпреки че по закон е председателстващ Пленума на Висшия съдебен съвет.