Сарафов продължава да мълчи за пребития с чук прокурор

С петдневно забавяне Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет публикува позиция за бруталния побой над прокурора от Софийската градска прокуратура Иво Илиев, докато заемащият поста главен прокурор Борислав Сарафов продължава да мълчи по темата.

"Прокурорската колегия на ВСС категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона“, гласи позицията.

В нея се допълва, че „компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя“, и се изказва подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство.

„Това е брутално нападение над магистрат, изпълнено с мафиотска символика, която цели назидание и всяване на страх в другите“, коментира съдия Владислава Цариградска, която самата беше обект на заплахи покрай случая с убития Мартин Божанов – Нотариуса.

Тя напомня, че след убийството на Нотариуса прокурор Иво Илиев е направил официално публично изявление, че буквално до дни е предстояло привличането му като обвиняем за пране на пари, принуда на съдии и имотни измами, но убийството е осуетило разследването.

„Прокуратурата на Република България, Висшият съдебен съвет и Министерството на правосъдието дължат официална, достоверна и обективна информация за обстоятелствата, свързани с опита за убийство на прокурор Илиев и бъдещата сигурност за него и близките му, както и за сигурността на всеки един магистрат в страната“, казва съдия Цариградска.

Тя допълва, че Борислав Сарафов, който все още фактически държи властта на главен прокурор, трябва „да излезе от комфорта на узурпирания кабинет и да даде убедителни отговори на всички въпроси около опита за убийство на прокурор Илиев с характерен мафиотски почерк“.

В петък Съюзът на съдиите в България призова Висшия съдебен съвет да постави на първо място в дневния си ред опита за убийство на прокурор Иво Илиев.

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, все още не е реагирал публично на атаката срещу Илиев. В четвъртък „24 часа“ публикува статия, в която се твърдеше неофициално, че Сарафов се е срещнал със съпругата на Иво Илиев, за да ѝ обещае подкрепа.

По същото време редица неправителствени организации излязоха с отворено писмо до ВСС, с което остро критикуват липсата на реакция по случая.

„Бруталното физическо посегателство срещу прокурор, което съдържа всички външни белези на мафиотско покушение, засяга не само пострадалия и неговите близки, но и влече със себе си смразяващ ефект върху цялата съдебна система“, пише в писмото.

Поведението на ВСС и прокуратурата е определено като „ненормално, необяснимо и крайно смущаващо“, защото подобна атака срещу прокурор всява страх у всички останали.

Позицията е подписана от Фондация „Антикорупционен фонд“, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива „Правосъдие за всеки“, Програма „Достъп до информация“ и Съюза на съдиите в България.

Те напомнят, че още няма информация за резултатите от светкавично започналата проверка за възможна корупция на българския европейски прокурор Теодора Георгиева след публикуван таен видеозапис, за който се твърди, че е от нейна среща с Петьо Петров.