Със 100 000 противогрипни ваксини повече ще бъдат доставени тази есен

580 000 ваксини срещу сезонен грип ще бъдат внесени в България за предстоящия есенно-зимен сезон, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тази година в страната ще бъдат доставени 100 000 ваксини повече.

По-голямата част от противогрипните ваксини ще бъдат осигурени безплатно за възрастните над 65 години по Националната програма за подобяване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции, а останалите ще бъдат разпределени в аптечната мрежа за свободна продажба.

Предвидени са и 15 000 дози от назалните ваксини срещу грип за деца над 2 години, като те са с пет хиляди повече от миналата година. Имунизацията срещу грип е препоръчителна. Най-подходящият период за поставяне на ваксина е през есента, преди началото на епидемичния сезон.

В България епидемии от сезонен грип се регистрират обичайно през януари и началото на февруари, но ръст в заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип се наблюдава още от месеците октомври-ноември.

През сезон 2024/2025 г. грипна епидемия бе обявена в 12 области на страната - Смолян, Плевен, Варна, Бургас, Пазарджик, Габрово, Пловдив, София област, Велико Търново, Ямбол, Шумен и Перник.

От Министерството на здравеопазването припомнят, че ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички над 6-месечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им - транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др., членове на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради иминосупресивни състояния, трансплантация и др.

С въвеждането на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, е постигнато имунизационно покритие срещу сезонен грип при хората на и над 65 г. както следва: 2019 г. – 7.8%, 2020 г. – 11.4% и 2021 г. – 13.24%. Целта на програмата е до 2026 г. да се постигне 35% обхват на възрастните над 65 г. с ваксината срещу сезонен грип и 15% обхват срещу пневмококови инфекции.

За грипа

Обичайният сезонен грип засяга около 10% от населението, но при пандемия броят на заболелите може да достигне 15-40%.

Грипът е една от най-заразните инфекции и бързо достига размерите на епидемия.

Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването за по-продължителен период от време - 10 и повече дни.

За да оцелява, грипният вирус непрекъснато се изменя до всеобща възприемчивост, поради липса на имунитет към циркулиращия в даден момент щам. Поради това, той може да се разпространява със значителна интензивност и ежегодно да причинява сезонни епидемии.

Световната здравна организация следи тези промени, анализира ги и издава препоръки за състава на грипните ваксини, според очакваната циркулация на грипни щамове през следващия грипен сезон.

За Северното полукълбо, препоръките се изготвят през месец февруари и включват два щама на грипен вирус тип А два щама на грипен вирус тип Б, които трябва задължително да се включат в състава на грипните ваксини за есенно-зимния сезон.

Какви са симптомите?

Грипът е характерен с остро начало, а симптомите, които предизвиква включват: главоболие, повишена температура, втрисане, суха дразнеща кашлица, възпалено гърло, хрема, отпадналост, умора, мускулни и ставни болки. В детска възраст може да се появят гадене, повръщане и диариен синдром.

Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония. При малки деца, възрастни, бременни, имунокомпрометирани, лица със съпътстващи хронични заболявания са възможни и първична грипна пневмония, ларингити, трахеити, бронхити, отити, синуити, миоперикардити, полирадикулоневрит тип Гилен-Баре.

Кога трябва да се ваксинирам срещу грип?

Имунизацията срещу грип се прилага всяка година преди или по време на грипния сезон. Имунитет се развива едва 1-2 седмици след ваксинацията и продължава най-малко 6 месеца. Поради лесното разпространение на грипните вируси, застрашени от заразяване са хора от всички възрастови групи. Заради възможните усложнения от заболяването обаче, най-уязвими за малките деца и възрастните хора над 65 г., както и пациентите с придружаващи заболявания.

Коя ваксина срещу грип се прилага у нас?

Три са наличните ваксини срещу грип, които се предлагат на българския пазар.

Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra са инактивирани ваксини, които се прилагат инжекционно при възрастни и деца над 6-месечна възраст в една доза. За деца под 9 години, които никога не са били ваксинирани срещу грип, е необходимо поставяне на две дози от ваксината с интервал от най-малко 4 седмици между тях.

Fluenz Tetra e жива назална ваксина срещу грип, предназначена за деца и юноши от 24-месечна до 18-годишна възраст. Прилага се под формата на спрей за нос, в доза 0,2 ml (по 0,1 ml във всяка ноздра). При деца, които никога не са били ваксинирани срещу грип се прилагат две дози с интервал от минимум 4 седмици между тях.

Кои са най-честите нежелани реакции?

При инжекционните ваксини най-честите нежелани реакции са болка в мястото на приложение, умора, главоболие, а при малки деца – болка, оток, зачервяване в мястото на приложение, миалгия, умора, раздразнителност, повишена температура, гадене, диария, повръщане, сънливост, загуба на апетит, главоболие, изпотяване.

При назалната ваксина най-честите нежелани реакции са намален апетит, общо неразположение, назална конгестия/ринорея (повишена секреция на лигавицата, покриваща вътрешността на носа).