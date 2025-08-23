Със звездни солисти Софийската опера открива новия сезон с "Тоска"

Софийската опера открива новия си сезон с една от най-популярните и обичани творби на Джакомо Пучини - "Тоска" със звездни солисти под диригенството на Даниел Орен.

Спектаклите на една от най-играните опери по света, възпяваща свободата и любовта, са на 26 и 28 септември.

За централните роли са поканени трима от най-аплодираните в момента певци. В ролята на Тоска ще влезе уругвайската прима Мария Хосе Сири, а в тази на Каварадоси румънският тенор Щефан Поп. Коварният барон Скарпия ще играе итарианския баритон Клаудио Згура.

В постановката участват още Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестър и хор на Софийската опера. Диригент на хора е Виолета Димитрова.

Постановката на маестро Пламен Карталов е една от знаковите в репертоара на Националната ни опера вече 14 години. Тя е сред най-изпълняваните заглавия, които се радват на зрителски интерес и е представяна успешно на международни сцени, сред които тези в Япония и Турция.

"Старал съм се да изградя спектакъл, пълен със страсти, революция и огън. Четирима от героите умират, но не по политически причини, а в името на любовта. Финалът е уникален - не е важно дали Тоска скача в пропастта, важното е, че умира любовта", казва акад. Пламен Карталов.

Новият сезон на Софийската опера ще бъде изпълнен с много звездни гостувания и три от тях са в неговото начало.

Изявите на Мария Хосе Сири винаги са съпроводени с бляскави отзиви. Урегвайското сопрано е определяна като "изпълнителка от най-висок ранг, не само заради пищната си вокалност, но и заради излъчването, което идеално напомня за пълния, закръглен звук на Рената Тебалди".

Сопраното Мария Хосе Сири Сн.Фейсбук/María José Siri

Всички се възхищават от "брилянтните ѝ високи тонове" (Neue Zürcher Zeitung), съчетани със "стоманена вокалност, с лиризъм и патос" (The Financial Times). Нейните интерпретации са високо оценени и през 2017 г. Мария Хосе Сири е удостоена с престижната награда "Oscar della Lirica".

Оперната прима ще ще пристигне в София след серия от спектакли на фестивала "Арена ди Верона", където е аплодирана като Абигаиле в "Набуко" и Аида.

Младият румънски тенор Щефан Поп вече е бил гост на Софийската опера за изпълнението на Реквием от Джузепе Верди през миналия сезон. Още тогава той заяви огромно желание да се завърне отново в България, но вече за спектакъл. През този сезон това се случва и то неведнъж. След откриването на сезона с "Тоска", през ноември Щефан Поп ще бъде Херцогът в "Риголето" на Джузепе Верди.

"Когато се изправи с пълния си глас, колосалният му вик "Витория!" (Победа!) вероятно беше чут до средата на улица "Боу" и все още звучи в ушите ми", споделя възхитен от Щефан Поп слушател след представлението на "Тоска" в Кралската опера "Ковънт Гардън" в Лондон.

"Българските певци, като и румънските, се събират и гласовете ни вървят много добре заедно, което ми харесва, защото според мен ние сме еднакви, имаме една чувствителност, която другите нямат. Ние сме като семейство, веднага имаш това усещане, усещаш го на сцената, усещаш го с цялото си същество", сподели певецът в очакване на завръщането си на българска сцена.

Италианецът Клаудио Згура е един от водещите баритони днес в репертоара на Верди и оперите на композиторите веристи. Партията на Скарпия е сред най-важните в кариерата му. Изпълнявал я е на най-големите сцени като Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, оперите в Сидни, Турино, Осло, Генуа, Рим, на фестивалите в Мачерата и на Арена ди Верона.

"Тайната на успеха на Клаудио Згура като оперен певец е, че той е изключително харизматичен, здраво стъпил на земята и с достатъчно добрата доза самосъхранение, съчетани с огромно трудолюбие…Той знае как да държи публиката си очарована, развълнувана и винаги да иска още", пишат критиците за него.

"Музиката е живот и благодаря на Бог, че ми е дал дар да пея!", казва Згура.