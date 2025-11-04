САШ облекчиха някои санкции срещу Беларус, включително за самолета на Лукашенко

Министерството на финансите на САЩ облекчи някои санкции срещу Беларус, като отмени мерките срещу националната авиокомпания и разреши транзакции, свързани с президентския самолет на президента Александър Лукашенко, предаде Ройтерс във вторник.

Тази стъпка е поредната от затоплянето на отношенията между Съединените щати и Беларус след години на усилия на САЩ да изолират Минск, които включваха налагане на санкции на самия Лукашенко.

През септември Беларус освободи 52 затворници след обжалване от президента на САЩ Доналд Тръмп. Минск Получи обещание за облекчаване на санкциите за националната авиокомпания на Беларус, Belavia, което да ѝ позволи да обслужва и купува компоненти за самолетите си и сега го изпълнява

Във вторник Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите официално отмени санкциите срещу Belavia и самолет, управляван от авиокомпанията, за който министерството по-рано заяви, че е използван от високопоставени служители и членове на семейството на Лукашенко.

Също така е издаден общ лиценз, позволяващ определени транзакции, свързани с използването на три предварително санкционирани самолета от Лукашенко или "Славкалий", компания, свързана с неговото авторитарно правителство.

Според предишни изявления на Министерството на финансите, самолетите, обхванати от лиценза, са Boeing 737, собственост на правителството на Беларус, който е бил използван като президентски самолет, и друг самолет, който е бил част от флотилията на президентските самолети.

Третият е бил луксозен хеликоптер, собственост на "Славкалий", който е бил използван за превоз на Лукашенко между крайградската му резиденция и Минск, според предишно изявление на Министерството на финансите.

Редица санкции на САЩ срещу Беларус, наложени заради президентските избори в Беларус през 2020 г., които Вашингтон определи като измамни, заради подкрепата на Минск за Русия и други въпроси, остават в сила, включително срещу Лукашенко и семейството му.

Откакто се завърна на власт тази година, Тръмп засили ангажираността на САЩ с Беларус, изпращайки множество делегации в Минск.

Предшественикът на Тръмп, Джо Байдън, наложи санкции заради потискането на опозицията в Беларус от страна на Лукашенко и се опита да изолира допълнително източноевропейската държава, след като тя послужи като плацдарм за разширеното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Тръмп се опитва да посредничи за мирно споразумение между Москва и Киев, но призна, че това се е оказалж по-труден, отколкото е очаквал. Миналия месец той наложи санкции на руските петролни компании.

Ройтерс съобщи миналия месец, че след частичното замразяване на отношенията с Вашингтон, висш беларуски дипломат е провел срещи с европейци в това, което европейските дипломати нарекоха увертюра, насочена към намаляване на изолацията на Минск.