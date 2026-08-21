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САЩ дадоха нова отсрочка за продажбата на чуждите активи на "Лукойл"

4 коментара
САЩ дадоха нова отсрочка за продажбата на чуждите активи на "Лукойл" до 00:01 часа на 19 септември 2026 г. Сн.ЕПА/БГНЕС

Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 часа на 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с "Лукойл Интернешънъл ГмбХ" (Lukoil International GmbH). Това съобщиха от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото ведомство, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу "Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна.

Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба.

От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За последен път това бе направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок беше 22 август.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна.

Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл" в България ("Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер") - до 29 октомври 2026 г. Това позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн, след като предишното разрешение от британските власти трябваше да изтече на 13 август.

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САЩ Лукойл горива петрол продажба отсрочка
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4 коментара

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  1. Stoycho
    #4
    Отговор на коментар #1

    А на нас ни писна от руZZофилистични изроди които подкрепят убийци,терористи,садисти,извратеняци руZZки.

  2. Православен
    #3
    Отговор на коментар #2

    Не, такива като теб.

  3. БГаньо
    #2
    Отговор на коментар #1

    Руснаците ли имаш предвид?

  4. Православен
    #1

    Писна ми от тия изроди. До кога ще диктуват какво да правим?

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