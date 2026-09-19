САЩ и Дания се споразумяха за Гренландия

САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров - полуавтономна датска територия, като същевременно забранят на противниците си да изграждат свои бази на острова, заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Той написа в публикация в социалната си мрежа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически важни инвестиции на острова без одобрението на Вашингтон и че споразумението е безсрочно.
"По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати", обяви Тръмп.
Преди това Ройтерс съобщи ексклузивно, че САЩ и Гренландия са близо до сделка, която ще доведе до засилено военно присъствие на САЩ, но няма да се стигне до реализирането на отдавнашната мечта на Тръмп да присъедини острова към Съединените щати.
Обявеното от Тръмп снощи показва, че той все пак е доволен от резултата на преговорите и че може да не поднови териториалните си претенции, поне в близко бъдеще, посочва Ройтерс.
Президентът републиканец заяви, без да навлиза в подробности, че САЩ скоро ще разгърнат мащабно военно присъствие на острова, където вече се намира база на Космическите сили на САЩ - в северозападния край на Гренландия. "Това е сбъдната мечта за Съединените американски щати“, написа Тръмп.
Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен обяви снощи, че споразумението ще укрепи сигурността в Северния Атлантик и в Арктика.
САЩ вече разполагат с почти пълни права за прелитане и разполагане на бази в Гренландия въз основа на договор от 1951 г., припомня Ройтерс. От друга страна, жителите на острова се стремят към независимост и реагират остро на опитите на САЩ да наложат хегемонията си.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва "трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с острова.
"Гренландия завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка, като се изключва присъствието на какъвто и да е противник на нейна територия и в околния район“, отбеляза той.
Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен изрази надежда за по-голяма стабилност след постигането на пробив в спора с Вашингтон относно Гренландия, предаде ДПА.
Надяваме се, че продължителната несигурност скоро ще приключи с подписването на обвързващо споразумение, написа Расмусен във Фейсбук.
"Следващата седмица може да се окаже добра седмица … за Гренландия, Дания и САЩ", посочи той.
Според министъра споразумението има за цел да укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като по този начин подсили и общата сигурност в рамките на НАТО и Европа - при спазване на "червените линии" на Кралство Дания.
НАТО приветства споразумението
НАТО привества обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненоважен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз.
Оттам допълват, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия "постоянен контрол" върху сигурността на арктическата територия.
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15 коментара
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Тоест, Тръмп ще пусне в Гренландската си база Русия, но няма да пусне Канада :)
Отдавна се знае, че сега САЩ не са първа световна икономическа и военна сила. Неолиберализма, последната фаза на капитализма, който те родиха, в последните 30 години се показа не като позитивна, а като деградираща система. Глобалният пазар на неолиберализма отнесе в Китай и Азия производстава на голямата средна класа, състояща се от малък и среден бизнес и я унищожи.
Липсата на средна класа и производства обезцени долара и докара огромен външен дълг от над 40 трилиона долара.
САЩ останаха …
без пари и без възможност да печатат неограничено долара и започнаха да се изнасят от всички външни миротворчески мисии, в това число и от Европа.
Безрасъдно започналата от Тръмп война в Ирак смучи фатално държавния бюджет.
Големия въпрос пред американското общество е как да възстановят производствата и средната класа. Но нито демократи, нито републиканци показват пътища за това.
Тръмп дойде на власт с обещанието да върне величието на САЩ но показа, че единствено го интересува да обогатява с грабеж семейството си и една хунта републиканци около него.
Датчаните разбраха това пропаднало състояние на САЩ и го използваха добре в своя полза.
Едва ли САЩ ще може да поддържа военната си база в Гренландия, както и сигурността и, нито да бъде водеща сила в НАТО.
Те остават само в мечтите на Тпъмп.
Да, затова сред мигрантите в ЕС вече освен дежурните бежанци има и високообразовани граждани на САЩ, щото ЕС е зле. Сигурно Тръмп го е казал, значи трябва да е вярно.
Засега единственият победен е Европейският съюз.
Ox, oщe eднa вoйнa пpeдoтвpaти Тpъмп. Някoи миcиpки нacтъpвeнo кaнexa инocтpaнни oбoзpeвaтeли, зa дa ги пpитecнявaт, чe тoзи път вoйнaтa нямa дa им ce paзминe. Щe тpябвa нeщo дpугo дa им измиcлят дa cи чecaт нa eзицитe или къдeтo пpeдпoчитaт.
Това е изказване на кретена оранжев и клакьорите мишки около него. Какво е в действителност не е ясно.Нека да чуем па въпроса и Дания,както и на парламента на Гренландия и премиера Йенс-Фредерик Нилсен. Чак след това ще се разбере каква е истината и какво е положението. Но да се вярва на оранжевия психясъл клоун е все едно да вярваш на бункерната мишка путин.
Тоя изкудкудякал дърт пръч трябва да пуква вече!
Абе, важното да се обяви за победител и да се изчетка колко много е направил за Америка. Иначе, в този договор няма абсолютно нищо ново!