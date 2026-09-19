САЩ и Дания се споразумяха за Гренландия

САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров - полуавтономна датска територия, като същевременно забранят на противниците си да изграждат свои бази на острова, заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Той написа в публикация в социалната си мрежа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически важни инвестиции на острова без одобрението на Вашингтон и че споразумението е безсрочно.

"По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати", обяви Тръмп.

Преди това Ройтерс съобщи ексклузивно, че САЩ и Гренландия са близо до сделка, която ще доведе до засилено военно присъствие на САЩ, но няма да се стигне до реализирането на отдавнашната мечта на Тръмп да присъедини острова към Съединените щати.

Обявеното от Тръмп снощи показва, че той все пак е доволен от резултата на преговорите и че може да не поднови териториалните си претенции, поне в близко бъдеще, посочва Ройтерс.

Президентът републиканец заяви, без да навлиза в подробности, че САЩ скоро ще разгърнат мащабно военно присъствие на острова, където вече се намира база на Космическите сили на САЩ - в северозападния край на Гренландия. "Това е сбъдната мечта за Съединените американски щати“, написа Тръмп.

Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен обяви снощи, че споразумението ще укрепи сигурността в Северния Атлантик и в Арктика.

САЩ вече разполагат с почти пълни права за прелитане и разполагане на бази в Гренландия въз основа на договор от 1951 г., припомня Ройтерс. От друга страна, жителите на острова се стремят към независимост и реагират остро на опитите на САЩ да наложат хегемонията си.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва "трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с острова.

"Гренландия завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка, като се изключва присъствието на какъвто и да е противник на нейна територия и в околния район“, отбеляза той.

Министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен изрази надежда за по-голяма стабилност след постигането на пробив в спора с Вашингтон относно Гренландия, предаде ДПА.

Надяваме се, че продължителната несигурност скоро ще приключи с подписването на обвързващо споразумение, написа Расмусен във Фейсбук.

"Следващата седмица може да се окаже добра седмица … за Гренландия, Дания и САЩ", посочи той.

Според министъра споразумението има за цел да укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като по този начин подсили и общата сигурност в рамките на НАТО и Европа - при спазване на "червените линии" на Кралство Дания.

НАТО приветства споразумението

НАТО привества обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненоважен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз.

Оттам допълват, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия "постоянен контрол" върху сигурността на арктическата територия.