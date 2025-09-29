САЩ и Израел са "много близо" до споразумение за край на войната в Газа

САЩ и Израел са много близо до споразумение по плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа след разговори между специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, зет на Тръмп, и израелския премиер Бенямин Нетаняху, каза репортерът на новинарския сайт Axios Барак Равид в публикация в социалната медия "Х", позовавайки се на високопоставен американски служител.

Източникът на Равид добави, че "Хамас" все още трябва да постигне съгласие относно план".

Доналд Тръмп заяви пред Барак Равид от Axios в телефонно интервю, че преговорите за условията за прекратяване на конфликта в Газа са в "последния си етап", което би могло да представи "първия шанс за истински мир в Близкия изток".

"Всички се обединиха, за да постигнат сделка, но все още трябва да я осъществим", каза Тръмп по време на разговора и добави:

"Беше фантастично да се работи с арабските страни по този въпрос. "Хамас" идват с тях. Те имат голямо уважение към арабския свят. Арабският свят иска мир, Израел иска мир и израелският премиер Бенямин Нетаняху иска мир".

Преди това Нетаняху потвърди, че страната му работи съвместно с администрацията на Тръмп по мирен план за Газа от 21 точки, припомня БНР.

Планира се той и Тръмп да се срещнат в Белия дом в понеделник.

Тръмп заяви, че се надява да финализира предложението за мирен план за Газа на среща в понеделник с израелския премиер Нетаняху.