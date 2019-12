САЩ и Китай се отказаха от планираните наказателни мита

САЩ и Китай постигаха консенсус по първия етап от търговското споразумение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че няма да бъдат въвеждани предвидените за 15 декември наказателни мита за китайски стоки.

По думите му Китай се е съгласил на много структурни промени и мащабно купуване на селскостопански стоки, енергия и промишлени стоки.

Президентът обяви незабавно начало на преговори с Китай по втората фаза от търговското споразумение.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....