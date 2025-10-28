САЩ изключват "Роснефт" в Германия от руските санкции

Германският министър на икономиката заяви пред Ройтерс във вторник, че правителството на Съединените щати е предоставило писмена гаранция, че германският бизнес на руската компания "Роснефт" ще бъде изключен от новите енергийни санкции, тъй като активите вече не са под руски контрол.

Министърът на икономиката Катерина Райх посочи, че Съединените щати са издали т.нар. "писмо на уверение" ("Letter of Comfort") снощи, в което се потвърждава, че операциите на "Роснефт" в Германия са напълно отделени от руската компания майка.

Германия е потърсила яснота от Вашингтон, след като администрацията на президента Доналд Тръмп въведе санкции, забраняващи на западни банки и клиенти да осъществяват сделки с изброени руски компании.

Берлин се е аргументирал, че рафинериите, които се намират под германско държавно попечителство от 2022 г., са "откъснати" от компанията майка, като същевременно са от ключово значение за енергийните доставки на страната.

Сред активите е рафинерията PCK в Шведт – една от най-големите в Германия, която осигурява над 12% от преработвателния капацитет за горива в страната.

PCK Schwedt, в която "Роснефт" притежава 54.17%, е и основен работодател в Бранденбург – регион, в който нараства подкрепата за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD).