САЩ изключват "Роснефт" в Германия от руските санкции

Германският министър на икономиката заяви пред Ройтерс във вторник, че правителството на Съединените щати е предоставило писмена гаранция, че германският бизнес на руската компания "Роснефт" ще бъде изключен от новите енергийни санкции, тъй като активите вече не са под руски контрол.
Министърът на икономиката Катерина Райх посочи, че Съединените щати са издали т.нар. "писмо на уверение" ("Letter of Comfort") снощи, в което се потвърждава, че операциите на "Роснефт" в Германия са напълно отделени от руската компания майка.
Германия е потърсила яснота от Вашингтон, след като администрацията на президента Доналд Тръмп въведе санкции, забраняващи на западни банки и клиенти да осъществяват сделки с изброени руски компании.
Берлин се е аргументирал, че рафинериите, които се намират под германско държавно попечителство от 2022 г., са "откъснати" от компанията майка, като същевременно са от ключово значение за енергийните доставки на страната.
Сред активите е рафинерията PCK в Шведт – една от най-големите в Германия, която осигурява над 12% от преработвателния капацитет за горива в страната.
PCK Schwedt, в която "Роснефт" притежава 54.17%, е и основен работодател в Бранденбург – регион, в който нараства подкрепата за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD).
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.