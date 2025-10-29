 Прескочи към основното съдържание
САЩ изтеглят военни от Източния фланг на НАТО, включително от България

Никола Лалов 3 коментара
Български и американски военни у нас, сн. Министерство на отбраната
САЩ ще намалят военното си присъствие в източния фланг на НАТО, което бе сериозно засилено след руската агресия срещу Украйна. Очаква се мярката да засегне и България, но засега няма официална информация. 
 
"Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база "Михаил Когълничану“, съобщи румънското министерство на обраната.
 
Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.
 
Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи.
 
"Става въпрос за прекратяване на ротацията на бригада, която имаше елементи в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария“, румънският министър на отбраната Йонуц Моштяну 
 
От българска страна все още няма коментар. 
 
НАТО потвърди изтеглянето и се опита да я омаловажи.
 
"Намаляването на броя на американските военни в Европа е корекция и не е нещо необичайно. Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, каза източник от НАТО, цитиран от Ройтерс. 
 

България и САЩ използват съвместно учебния полигон "Ново село", военновъздушните бази "Граф Игнатиево" и "Безмер" и логистичния център край Айтос. 
 
Броят на американските военни у нас сериозно варира. 
 
След руската военна агресия срещу Украйна НАТО реши да засили източния си фланг като създаде бойни групи в България, Румъния, Словакия, Унгария, Полша, Литва и Естония.
 
Рамковата страна на бойната група у нас е Италия и в нея служат военни от няколко държави, сред които България, САЩ, Италия, Северна Македония и други.
България обаче сериозно се забави с подготовката на инфраструктурата за нея.

