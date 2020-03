САЩ могат да станат глобалният епицентър на епидемията

Съединените щати могат да се превърнат в глобален епицентър на епидемията от коронавирус, съобщи Световната здравна организация (СЗО) във вторник.

От СЗО предупредиха, че се наблюдава "много голямо ускорение" в разпространяването на заразата с коронавирус в САЩ.

През последните 24 часа 84 на сто от новите случаи са в Европа и САЩ, каза пред репортери говорителката на СЗО Маргарет Харис.

От тях 40 процента са в Съединените щати. На въпрос дали САЩ могат да станат нов епицентър на заразата тя отговори: "Сега ние виждаме много голямо ускорение на случаите в САЩ. Така че те имат този потенциал".

По думите на говорителката разпространението на заразата в САЩ е "много голямо и повишава интензивността си".

Към момента в САЩ са потвърдени 46 000 души с коронавирус, но според експерти те са много повече. В понеделник за първи път само за ден броят на жертвите надмина 100.

Празидентът Доналд Тръмп, който първоначално обяви опасността от епидемия за фалшива новина, смени курса и предприе строги мерки. Повече от една трета от населението на САЩ е под карантина.

Най-тежка е ситуацията в Ню Йорк, където са регистрирани над 13 000 случая, а 125 души са починали.

Статистиката непрекъснато се променя.

Власите в Ню Йорк се оплакват от недостиг на медицински материали и предупредиха, че ситуацията ще се влошава.

Планът на Тръмп за противодействие на отрицателните последствия за икономиката на обща стойност близо 2 трл. долара обаче засега не се приема от демократите, които искат повече мерки, насочени към работниците.

Congress must approve the deal, without all of the nonsense, today. The longer it takes, the harder it will be to start up our economy. Our workers will be hurt!