САЩ наложиха санкции на шефката на Международния наказателен съд

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) наложи санкции на на председателя на Международния наказателен съд (МНС) Томоко Акане от Япония, става ясно от сайта на OFAC. Това е ескалация на атаката на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу базирания в Хага съд.

Вашингтон санкционира и старшия прокурор в съда Абдулай Сейе от Сенегал като част от кампанията си срещу институцията.

Смята се, че действията на Вашингтон до голяма степен са реакция на разследванията на МНС, насочени срещу Израел — съюзник на САЩ. През 2024 г. съдът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху заради войната в Газа.

"Тези лица (Акане и Сейе, б. р.) са участвали пряко в усилията на МНС за разследване, арест, задържане или наказателно преследване на представители на правителства, които не са дали съгласието си за юрисдикцията на МНС", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"Администрацията на Тръмп ясно заяви: Международният наказателен съд е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребявал с правомощията си и е надхвърлял мандата си. Няма да толерираме атаката му срещу държавния суверенитет", се казва в изявлението на Рубио.

Миналата седмица четири правозащитни организации заведоха дело срещу президента на САЩ Доналд Тръмп в съд в Ню Йорк заради санкциите му срещу МНС, заявявайки, че мерките пречат на жертвите на военни престъпления да търсят справедливост, припомня АФП.

Санкциите забраняват на вписаните в списъците лица да влизат в САЩ и да извършват транзакции в американската финансова система.

В отговор на действията на Вашингтон във вторник от Международния наказателен съд коментираха, че американските санкции "подкопават върховенството на закона".

"Обявената изпълнителна заповед (на САЩ) е само поредният от поредица безпрецедентни и ескалиращи атаки, целящи да подкопаят способността на съда да правораздава по всички разглеждани случаи. Подобни заплахи и принудителни мерки представляват сериозни посегателства срещу държавите - страни по Статута на съда, срещу международния ред, основан на върховенството на закона, и срещу милиони жертви", се казва в изявление на съда.

Създаденият през 2002 г. Международен наказателен съд изправя пред правосъдието лица, които са обвинени в най-тежките престъпления и зверства и действа като крайна инстанция, когато държавите не разполагат с адекватни правни системи, които да гарантират търсенето на отговорност, припомня още АФП.

Съединените щати, които не са страна по международния договор, с който е създаден МНС, вече са наложили санкции на няколко представители на съда.

През 2023 г. МНС издаде заповед за арест и на руския президент Владимир Путин заради войната в Украйна, което накара Москва да издаде свои собствени заповеди за арест на висши представители на съда.