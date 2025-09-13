САЩ обещават да защитават "всеки сантиметър от територията на НАТО"

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО", след като руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша в средата на седмицата, предаде БТА.

"САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство", заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган.

Коментарите според Ройтерс целят да успокоят съюзниците на Вашингтон в НАТО, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че проникването на руските дронове в Полша може да е било грешка.

Ший също така отбеляза, че Русия е засилила бомбардировките си срещу Украйна, откакто Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска като част от опита си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

"Тези действия, като сега се добави нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не – показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ да сложат край на този конфликт", заяви постоянният представител на САЩ в ООН.

Полша свали дроновете, нахлули във въздушното ѝ пространство, в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. Това е първият случай, когато член на западния военен съюз е откривал огън по време на войната на Русия в Украйна.

Постоянният представител на Словения в ООН Самуел Жбогар заяви пред Съвета за сигурност, че "това са агресивни и опасни действия, тъй като е трудно да си представим, че толкова много дронове (бел. ред. според официалната информация става дума за около 20 дрона) са прелетели толкова навътре в полска територия, без да искат".

Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша.

"Нямаше маркирани цели на полска територия. Максималният обсег на дроновете, използвани при този удар, не надвишаваше 700 километра, което прави физически невъзможно те да достигнат полска територия", заяви пред Съвета руският постоянен представител в ООН Василий Небензя.

Той допълни, че Москва е готова да разговаря с Полша, "ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението, а не от разпалването му".