САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахок" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахок" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката.
"Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.
Ракетите "Томахок" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА.
В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.
Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки.
"От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", посочи той.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
"даром" (и от сърце!) ще ги пАлучат по главите си само воЭннопрЭстУпните пиZдьовци... ;-))) ... ... И един симпатичен анекдот, докато сме на темата: какво е последното нещо, което му минава през главата на руски военнопрестъпник, когато го думне "Томахок"-ът? ... - гьZa му... :-))))))))
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
"даром" (и от сърце!) ще ги пАлучат по главите си само воЭннопрЭстУпните пиZдьовци... ;-))) ... ... И един симпатичен анекдот, докато сме на темата: какво е последното нещо, което му минава през главата на руски военнопрестъпник, когато го думне "Томахок"-ът? ... - гьZa му... :-))))))))
Ами Украйна да си ги закупи. Да не чакат даром тия лешояди.