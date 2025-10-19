САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун

Американската администрация обмисля възможността за нова среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в следващите седмици, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с плановете.
Ако се осъществи, това ще бъде четвъртата среща между двамата лидери и първата след началото на втория мандат на Тръмп.
"Бих искал да се срещна с Ким Чен-ун тази година", заяви Тръмп през август, когато прие новия президент на Южна Корея Лий Дже Мьон в Белия дом. Американският държавен глава планира посещение в Азия по-късно този месец, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.
Въпреки изразеното желание на Тръмп, американските официални лица все още не са започнали "сериозно логистично планиране" за евентуална среща. Основният им фокус засега остава организирането на среща с китайския президент Си Дзинпин на фона на нарастващото търговско напрежение между Вашингтон и Пекин.
Ким от своя страна също даде знак, че е отворен за подновяване на диалога. "Лично аз все още имам добри спомени от президента на САЩ Доналд Тръмп", каза той миналия месец. "Ако САЩ се откажат от кухата си обсесия с ядреното разоръжаване и пожелаят да преследват мирно съвместно съществуване с КНДР на основата на признаването на реалността, няма причина да не седнем отново на масата за преговори", добави той.
