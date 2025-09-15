САЩ обявиха постигнато рамково споразумение с Китай за TikTok

Съединените щати и Китай постигнаха рамково споразумение за прехвърляне на приложението за кратки видеоклипове TikTok под контрола на САЩ, което ще бъде потвърдено в разговор между президента Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в петък, съобщиха американски представители, цитирани от Ройтерс.

TikTok е изправен пред изключване в САЩ още на 17 септември, ако китайският собственик ByteDance не се съгласи да се откаже от дейността си. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че е възможно крайният срок да бъде удължен, за да може сделката да бъде финализирана.

"Няма да говорим за търговските условия на сделката. Тя е между две частни страни, но търговските условия са договорени“, каза Бесент пред репортери в края на двудневните разговори, които се проведоха в Мадрид.

Преговорите между САЩ и Китай в бароковия дворец "Санта Круз" на испанското външно министерство бяха четвъртият кръг от разговори за четири месеца, целящи да се справят с обтегнатите търговски отношения, както и с предстоящия краен срок за продажба на активи на TikTok.

Тръмп похвали сделката с TikTok като написа в своята платформа TruthSocial: "Голямата търговска среща в Европа между Съединените американски щати и Китай премина МНОГО ДОБРЕ! Тя ще приключи скоро".

"Постигнато беше и споразумение за "определена" компания, която младите хора в нашата страна много искаха да спасят. Те ще бъдат много щастливи! Ще говоря с президента Си в петък. Връзката остава много силна!!!", допълва Тръмп.

Делегации, водени от Бесент и китайския вицепремиер Хе Лифенг, се срещат в европейски градове от май, за да се опитат да разрешат различията, които накараха президента на САЩ Тръмп да повиши тарифите върху китайския внос и предизвикаха ответни мерки, включително подобни високи вносни мита от Китай върху американски стоки и спиране на потока от редкоземни елементи към Съединените щати.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, който също беше част от американската делегация в Мадрид, заяви, че сделката с TikTok е индикация за добросъвестност между двете страни, тъй като те продължават да обсъждат други въпроси като тарифи и икономическа политика.

"Не е тайна, че има сериозни проблеми в търговията, икономиката и националната сигурност между Съединените щати и Китай. Да можеш да дойдеш, да седнеш, бързо да идентифицираш проблемите, да ги стесниш много детайлно и да стигнеш до заключение, при условие, че лидерите одобят, това е забележително", каза Гриър.

Бесент заяви, че разговорите по други въпроси ще продължат, вероятно през следващите седмици.

Тръмп многократно е изразявал интерес към среща с китайския президент Си Дзинпин, а Бесент заяви, че е от лидерите зависи да обсъдят дали да се срещнат по време на разговора в петък.

По-рано в понеделник американски служител, запознат с преговорите, заяви, че САЩ ще настояват за забрана на TikTok, ако Китай не се откаже от исканията си за намалени тарифи и технологични ограничения като част от сделка за продажба.

В разговор с репортери Бесент и Гриър заявиха, че Китай иска отстъпки в търговията и технологиите в замяна на съгласието си да се откаже от популярното приложение за социални медии.

"Нашите китайски колеги дойдоха с много агресивно искане", каза Бесент, добавяйки: "Не сме готови да жертваме националната сигурност за приложение за социални медии".

Разговорите се проведоха, тъй като Вашингтон настоява съюзниците му да въведат тарифи върху вноса от Китай заради китайските покупки на руски петрол, което Пекин в понеделник определи като опит за принуда. Бесент каза, че въпросът с Русия е бил обсъден накратко.

Пекин отделно обяви в понеделник, че предварително разследване на Nvidia е установило, че американският гигант в производството на чипове е нарушил антимонополния закон.

Разследването се разглежда като ответен удар срещу ограниченията на Вашингтон върху китайския сектор на чиповете.