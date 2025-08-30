САЩ одобриха продажба на части за “Пейтриът“ на Украйна

Държавният департамент на САЩ е одобрил продажбата на Украйна на резервни части и услуги за поддръжка на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на стойност 179 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните компании изпълнители на поръчката ще бъдат Ар Ти Екс и "Локхийд Мартин".

През последните месеци украинските градове са жертва на интензивния руски обстрел, което доведе до стотици цивилни жертви.

В събота през нощта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската Днепропетровска област.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днепър (Днипро на украински - бел. ред.) и Павлоград", съобщи областният управител Сергий Лисак, цитиран от Франс прес.

.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към тази зона.

Управителят на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за експлозии и публикува в "Телеграм" снимка на горяща къща в областния център Запорожие, като спомена и за прекъсвания на електрозахранването.

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", уточни той. При атаката срещу Запорожие има трима ранени, съобщиха местни служители, цитирани от агенция УНИАН.

Само Тръмп може да принуди Русия да преговаря

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Ермак направи това изявление пред журналисти, коментирайки резултатите от срещата си със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Ню Йорк.

"Смятам, че всички вече разбират, че единственият лидер, който може да принуди Русия да седне на масата за преговори, е президентът Тръмп. И днес беше важно да чуем от Уиткоф, че президентът Тръмп остава ангажиран с напредъка на този процес. Това е важно за него", каза Ермак.

Украинският представител отбеляза, че президентът на Украйна Володимир Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори.

"Той е готов за предложения двустранен формат, който беше предложен от Путин, когато след срещата на върха с европейските лидери президентът Тръмп му се обади (на Путин – бел. Укринформ) и той се съгласи с този формат", отбеляза Ермак.

Ермак посочи също, че няколко държави, сред които Катар, Саудитска Арабия, Швейцария, Турция и Италия, са изразили готовност да бъдат домакини на преговори в двустранен или тристранен формат. Необходима е обаче политическа воля, добави той.

Ръководителят на канцеларията на украинския президент също така отбеляза, че позицията на Украйна, САЩ и Европейския съюз прави невъзможно Русия да продължава да заблуждава света. "Мирът трябва да бъде справедлив", посочи той и добави: "Никой не иска мир повече от нас, украинците".