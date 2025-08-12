САЩ отложиха митата за Китай с 90 дни

САЩ и Китай се споразумяха да удължат с още 90 дни паузата върху въвеждането на по-високи мита за внос на китайски стоки, съобщи президентът Доналд Тръмп.
Тръмп подписа заповед за удължаване на примирието до 10 ноември, отлагайки увеличението на митата, насрочено за вторник. Деескалацията влезе в сила, когато САЩ и Китай се споразумяха да намалят взаимните увеличения на митата и да облекчат ограниченията за износ на редкоземни магнити и определени технологии.
"Всички останали елементи от споразумението ще останат непроменени", заяви Тръмп в публикацията, като даде да се разбере, че не се планират промени в търговската политика на САЩ или в условията на споразумението. В информационен бюлетин, публикуван от Белия дом, не се посочват подробности за промени освен удължаването на срока, предаде БТА.
Съвместно изявление за решението бе публикувано по-рано във вторник и от държавните китайски медии, което показва, че договорката е постигната още в края на юли, след преговорите в Стокхолм, пише германският "Ханделсблат“. Без удължаването на примирието съществуваше риск от нова ескалация на търговската война между двете най-големи икономики в света и взаимни наказателни мита над 100 на сто.
Съгласно споразумението САЩ ще продължат да прилагат 30-процентно допълнително мито върху китайския внос, над вече съществуващите налози, като например въведеното по времето на Джо Байдън 100-процентно мито за китайските електромобили. По оценки на „Петърсънския институт за международна икономика“ (Peterson Institute for International Economics – PIIE) това означава средно 50-процентна надбавка върху китайските стоки. Китай налага 10-процентно мито върху вноса от САЩ.
Преди постигнатото примирие през май в Женева САЩ бяха наложили 145-процентно мито върху повечето китайски стоки, а Пекин отвърна със 125-процентни налози и ограничения върху износа на редкоземни елементи и постоянни магнити – ключови за производството на електромобили, което доведе до временно спиране на двустранната търговия.
Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че удължаването цели да даде време за уточняване на споразумение за 50-процентни мита върху повечето продукти и за допълнителни такси, свързани с незаконната търговия с опиоида фентанил.
В понеделник Тръмп изрази надежда Китай "четирикратно" да увеличи покупките на американска соя, за да намали търговския си дефицит със САЩ, и благодари на китайския лидер Си Цзинпин, без да уточнява причината.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред "Фокс нюз", че Тръмп обмисля допълнителни мита заради покупките на руски петрол от Китай, но все още няма окончателно решение.
Анализатори от "Оксфорд Икономикс" (Oxford Economics) предупредиха по-рано, че ако примирието не бъде продължено, нови рекордни мита могат да засилят инфлацията, да забавят инвестициите и да доведат до отлагане на бизнес планове. Според тях напрежението има глобални последици за веригите на доставки, цените на суровините и геополитиката, включително войната в Украйна.
Преговорите между Китай и САЩ се водят поотделно от другите преговори, които администрацията на Тръмп провежда с търговските си партньори, докато се стреми да въведе така наречените реципрочни мита и специфични за отрасли такси върху други икономики.
30-процентовите мита на Тръмп се състоят от 20-процентна такса, свързана с фентанила, и 10-процентна базова такса. Те са в допълнение към съществуващите мита върху определени китайски продукти от първия му мандат.
И докато Китай и САЩ се опитват да постигнат окончателно търговско споразумение, за което сега ще имат нови 90 дни, други въпроси усложняват отношенията им. През миналата седмица Китай защити вноса си на руски петрол, отвръщайки на заплахите на САЩ за нови мита, след като Вашингтон наложи вторични налози на Индия за закупуване на енергоизточници от Москва, припомня Блумбърг.
А в неделя акаунт в социалната мрежа, свързан с държавната Китайска централна телевизия, която редовно дава сигнали за мисленето на Пекин по отношение на търговията, разкри предполагаеми уязвимости в сигурността и неефективност на чип на американската корпорация "Енвидиа" (Nvidia Corp.). През юли администрацията на Тръмп промени курса и разреши на "Енвидиа" да продава чипа за изкуствен интелект Ейч20 (H20) на Китай.
Казвах ви че Оранжевото какаду е медицински Идиот
Ан-алните Щати в момента са най-големият 'ташак' на света ... Управлявани от кретен, който даже не знае какво е %. Преди 2 денЯ, тоя същия заявил, че бил намалил цената на лекарствата с 1500%. Това означава, че всяко лекарство е вече безплатно + още 14 опаковки безплатно за клиента !!!???
Въвел, увеличил, надул, намалил, анулирал; след малко пак всичко отначало. Познайте, кой ръководи търговските тарифи по света и може ли да се довери една държава на такъв безгръбначен?
Комунистически Китай- привилегированият партньор на САЩ. Защото си нямат урсула! Защото не са завладян континент от Сорос!
Майката на Доня : " Синът ми е идиот".
Страх го било Тръмп от Русия? Отново глупости на търкала на нашите мурзилки с малко в мозък в пипето. Тръмп не го е страх от Русия и никога няма да и наложи мита, защото Русия е донор на САЩ на пари и откак родения от САЩ неолиберализъм се срути с гръм и трясък в 2007-2008 година, предизвиквайки най голямата финансово ипотечна криза в историята на САЩ оставяйки го без пари и средна класа, от тогава руските пари,на руските олигарси, движат икономиката на САЩ( и пудела му UK).
Последният вариант …
на капитализма „неолиберализма“ има една особеност, която я няма в предишния вид капитализъм „индустриалния“( чийто формула Карл Маркс намери в своя Капитал), действал в САЩ до бай Джими Картър- ГЛОБАЛНИЯ ПАЗАР, който стихийно движи капиталите без да признава национални рамки. При това движение печели единствено по силната икономика, която прибира парите и националните богатства на по слабата в своите банки.
Като един от новите механизми на Рейгън за разпространение по света на американския неолиберализъм, „Отворено общество“ на бай Сорос първо в Русия вкара американския неолиберализъм като подкупи последния комунистически елит.
Целта на Сорос и Рейгън бе американския едър бизнес да се добере до огромните природни богатства на Русия и ги прибират в своите банки.
Както и стана. 11 пъти по слабата от САЩ икономика и всички природни богатства на Русия попаднаха в зъбите на САЩ, които (макар Путин друго да говори и разиграва театро „против Сорос), прибираха и продължават да прибират парите на по слабата икономика на Русия в своите банки.
Путин, макар да върти театрото"против Сорос" е в същност най вярното дете на Сорос, той е последната издънка на КПСС, вкара и бетонира неолиберализма в Русия.
Путин назначи олигарсите като им раздаде за 1 рубла всички природни източници и разреши на олигарсите да изнасят в офшорни англо-американски банки всичките си печалби от продадения нефт и газ на Европа- по 300 милиарда евро годишно. Това го разказват най видните руски икономисти, в това число и от кръга на Путин.
Путин свърза руската рубла с долара, сложи главната кантора на Руската централна банка на Уолстрийт и направи рублата изцяло зависима от от долара.
За това и руските олигарсите са вкарали парите си и крадените си от руския народ богатства в американския едър бизнес, въртят бизнес с американските олигарси( като Тръмп), хранят с пари техните банки, купуват недвижимо имущество дворци и яхти от Тръмп , а Тръмп и предишните президенти им се отблагодаряват като им раздават американско и английско гражданство, дават им да издигат небостъргачи в центъра на Лондон и на Уойлстрийт и им прибират парите.
Целият бизнес елит на Русия около Путин живее в САЩ и Западна Европа, купили са акции във всички големи фирми на едрите капиталисти на ЕНП от където им тече прехраната( ЕНП сега е управляваща ЕС), купуват недвижимо имущество и яхти, изтягат се на шезлонги на Маями бийч, Монако, Лихтенщайн, Люксембург... и всички други офшорни зони на Европа, в това число и двете щерки на Путин, щерката на Лавров, щерката на Шойгу ....
За това Тръмп не дава косъм да падне от косата на Путин, и вика „ ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ И ПУТИН“!
Глупости на търкалета! Кой е Сорос- разпространител по света на американския неолиберален капиталистически модел, налага го на другите народи и ги прави послушно копие на САЩ, за да се добере по търлъци и „мирен“ начин до техните пари и национални богатства и краде за своя джоб.
Китай е „неолиберален проект на САЩ“, в него управлява също като в САЩ, ЕДРИЯ КАПИТАЛ в ръцете на едри корпорации , с разликата, че корпорацията управляваща държавата е Политбюро на КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
Хитрият Китай …
изработи Сорос, като вместо да му даде да краде парите му, Китай прибра производствата на САЩ( по линията на глобалния пазар на неолиберализма) , така му прибра и парите и това унищожи средната производителна класа на САЩ , съществувала до бай Джими Картър и създавала просперитета на американското общество.
Останали без средна класа, с две партии пълни с най едрите неолибералини капиталисти, американците нямаха избор за президент, двете партии предлагаха само кадри подобни на Тръмп, без никой от тях да каже как ще възстановят средната класа.
Единствен Тръмп каза, че ще върне производствата( като начин за възстановяване на средната класа) , за това и го избраха. Но едрия капиталист Тръмп излъга американците, той няма никакво намерение да възстановява средната класа, нито може да върне производствата с мита.
35 % от китайската икономика се държи от американците, мита за Китай означава, че ще бъдат спрени тези американски фирми в Китай да продават продукцията си в Америка.
Ето с това оръжие си служи хитрия китаец за да спре Тръмп да налага мита.
Хитрите китайци оплетоха дядо Тръмп в кълчищата си от които той не може да излезе и няма да излезе!
Хахаха, на тоя и децата вече му разбраха логиката. Плаши с огромни мита , докато не се договори да бъдат намалени. А Китай и Русия само отлага щото го е страх.