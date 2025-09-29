 Прескочи към основното съдържание
САЩ отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания НИС

Александър Вучич, сн. БГНЕС
Министерството на финансите на САЩ отложи началото на санкциите срещу сръбската петролна компания НИС за 9 октомври след разговор със сръбския президент Александър Вучич, съобщи сръбската национална телевизия РТС.
 
Последно санкциите трябваше да влязат в сила на 1 октомври, но Вучич е провел преговори с американската страна и санкциите са били отложени с още осем дни.
 
Вчера Вучич участва в проправителствено шествие в град Обреновац, като в коментар пред местни медии отбеляза, че санкциите са били отложени в знак на уважение към Сърбия, но след седмица " отново ще имаме същия въпрос без отговор".
 
"Благодарим им, искаха да ни засвидетелстват уважение, да ни покажат, че ни чуват, да разберат позицията на Сърбия. Благодаря им за това, но получаваме ли с това нещо конкретно, като след седем дни отново ще имаме същия въпрос, но все още няма да имаме отговор?", попита Вучич.
 
Това е седмото поред отлагане на санкциите, след като НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна. Междувременно "Газпром“ се оттегли от собствеността на НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence).
 
НИС съобщи миналата седмица, че е осигурила достатъчни запаси от суров петрол за преработка, както и достатъчни количества петролни продукти, за да снабди пазара към този момент, припомня БТА.

Ключови думи

Газпром Вучич NIS
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

