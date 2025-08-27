САЩ отново отложиха санкциите срещу петролната компания на "Газпром" в Сърбия

САЩ за шести път отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания НИС (Naftna Industrija Srbije), която е собственост на руската компания "Газпром“ и притежател на единствената петролна рафинерия в страната, съобщи в сряда сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович, цитирана от Ройтерс.
Джедович-Ханданович заяви, че прилагането на санкциите ще бъде отложено до 26 септември.
"Целта (ни) е НИС да бъде премахната от списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ“, каза още тя.
НИС беше поставена в списъка със санкции в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.
Около 45 процента от НИС са собственост на "Газпром нефт", приблизително 11 на сто притежава нейната компания майка "Газпром", а близо 30 на сто са собственост на сръбското правителство. Останалите акции са в ръцете на дребни акционери.
НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.
На 26 февруари "Газпром нефт" прехвърли дял от около 5,15 процента от НИС на "Газпром" с цел да избегне санкции, доколкото "Газпром" не е в сакнционния списък.
Още през март компанията отправи специално искане до Вашингтон да бъде премахната от списъка със санкционираните дружества, но досега то не е удовлетворено.
