САЩ подкрепиха суверенитета на България

Посолството на САЩ в София подкрепи суверенитета на България в разгара на скандала с Русия, след като българската прокуратура обяви, че руското разузнаване ГРУ стои зад четири взрива в наши военни заводи.

"България е приятел, съюзник в НАТО и стратегически партньор. Ние твърдо подкрепяме суверенитета на България и още веднъж заставаме заедно с нея срещу злонамерени действия на нейна територия“, посочиха от посолството.

Bulgaria is a friend, NATO Ally, and strategic partner. We strongly support Bulgaria’s sovereignty and once again stand with Bulgaria against malign activities on its territory. pic.twitter.com/tocI6ZikY3