САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност подобни на член 5 на НАТО, но без членство

Съединените щати са предложили на Украйна гаранции за сигурност в случай на мирно споразумение с Русия, които наподобяват принципа на колективната отбрана в член 5 от договора на НАТО, но без реално присъединяване към пакта. За това съобщават Си Ен Ен, британският "Телеграф" и "Украинская правда", като информацията беше потвърдена и от италианския премиер Джорджа Мелони.

По данни на "Телеграф", руският президент Владимир Путин се е съгласил на подобна схема по време на преговори с Доналд Тръмп в Аляска. Гаранциите предвиждат задължение на САЩ и европейските им съюзници да реагират при евентуална нова руска агресия срещу Украйна.



Премиерът Джорджа Мелони уточни, че става дума за колективна сигурност "по модела на член 5", което би позволило на Киев да разчита на подкрепа от съюзниците, включително от Вашингтон, в случай на ново нападение. Тя обаче подчерта, че подобна помощ не означава непременно военна намеса.



Според Cи Ен Ен, позовавайки се на европейски източник, идеята за "гаранции по подобие на член 5“ е била обсъждана от Тръмп и европейски лидери в контекста на възможно мирно споразумение. "Украинская правда“ също потвърждава, че именно в този формат е била формулирана американската инициатива.

Изданието Euractiv обаче отбелязва, че никой от събеседниците не разбира как подобни гаранции биха могли да работят на практика и защо Путин би се съгласил на тях, имайки предвид твърдата му опозиция срещу членството на Украйна в НАТО и всякакви реални гаранции за нейния суверенитет. В изявлението на Мелони не се уточнява дали тази идея е била обсъждана пряко с руския президент.

Както е известно, още през 2022 г. в проект за мирно споразумение между Москва и Киев е имало раздел за гаранции за сигурност. Тогава като държави-гаранти бяха предложени САЩ, Великобритания, Франция, Китай и Русия, а Киев настоя да се включи и Турция.

Член 5 на НАТО утвърждава принципа на колективната отбрана – нападение срещу един член на Алианса се счита за нападение срещу всички. Досега този механизъм е задействан само веднъж – след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в САЩ.



В понеделник украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне във Вашингтон за среща с Доналд Тръмп, като след разговорите американският лидер планира нова среща с Путин.

Кремъл настоява Украйна да отстъпи целия Донбас



Руският президент Владимир Путин не е променил позицията си относно териториалния въпрос в Украйна, около 20% от чиито територии руската армия е окупирала за три години и половина война. Той продължава да настоява Киев да предаде на Москва контролираните от Украйна части от Донецка и Луганска област. Това е заявил Доналд Тръмп пред европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски след преговорите в Аляска.

По данни на източника, запознат с разговорите, Тръмп е подчертавал, че решението за украинските територии трябва да бъде взето от самото ръководство на страната.



Според агенцията, Москва е готова да прекрати настъплението си само в Запорожка и Херсонска област, като фактически замрази настоящата линия на фронта.

Зеленски обаче многократно е заявявал, че Киев няма да се съгласи на предаване на Донецка и Луганска област. Донбас е само частично контролиран от руските войски и не е изцяло завладян за повече от 11 години война.

Според източниците на "Блумбърг", основната цел на Тръмп остава не временно прекратяване на огъня, а бързо подписване на мирно споразумение. Част от европейските дипломати се опасяват, че американският президент ще оказва натиск върху Киев да направи териториални отстъпки, за да се стигне по-бързо до договор.

В понеделник разговорите между Зеленски и Тръмп във Вашингтон ще продължат с акцент върху условията за мир.

Тръмп обяви след срещата с Путин, че са се договорили по много от спорните въпроси, но споразумение за примирие все още няма.

В поста си в социалната мрежа Х Зеленски казва, че подкрепя организирането на тристранна среща с участието на САЩ, Русия и Украйна.

"Подчертавам, че ключовите въпроси могат да бъдат обсъждани на лидерско ниво и в подходящия тристранен формат", написа Зеленски.

Дали такава среща ще се състои не е ясно. По информация на "Ройтерс" Тръмп е заявил, че ако разговорите със Зеленски минат добре, той ще насрочи и среща с Путин.

По-добре сделка, отколкото примирие

След срещата в Аляска Тръмп обяви, че ще се обади на Зеленски и на европейските лидери, за да ги информира за постигнатите договорки. Украинският президент твърди, че са говорили в продължение на час и половина.

В разговора си с представители на НАТО Тръмп е заявил, че Путин иска по-скоро договорка за спиране на военните действия, отколкото временно примирие. Това твърди репортер на онлайн изданието Axios, писа TheGuardian.

Позитивни сигнали

Срещата Путин-Тръмп се приема като позитивна от висшите кръгове в Кремъл. Бившият президент и министър-председател на Русия Дмитрий Медведев написа в Телеграм, че срещата е показала, че "преговорите са възможни без предварително поставени условия и докато специалната военна операция продължава".

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пък написа:

"През последните три години западните медии убеждаваха света, че Русия е изолирана. Днес видяха красив червен килим за опънат за руския президент в САЩ".