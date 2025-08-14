САЩ предупреждават за допълнителни мита срещу Индия при провал на преговорите в Аляска

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди, че Вашингтон може да увеличи вторичните мита за Индия при евентуален неуспех на преговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин в петък в Аляска, предаде BBC.
"Наложихме вторични мита на индийците за закупуване на руски петрол. И мога да си представя, че ако нещата не вървят добре, санкциите или вторичните мита биха могли да се увеличат", каза Бесент в интервю за Bloomberg TV, цитиран от BBC.
По-рано през август Тръмп наложи допълнителни 25% мита на Индия, с което общата ставка стана 50%. Мярката беше наложена заради това, че Индия купува руски петрол. Новите мита ще влязат в сила в края на месеца. Все пак ако има напредък в преговорите за края на войната в Украйна, мярката може да бъде отменена.
Увеличеният внос на евтин руски суров петрол от Делхи след войната в Украйна обтегна отношенията между Индия и САЩ и наруши текущите търговски преговори с Вашингтон. Руският петрол е съставлявал между 35% и 40% от вноса на петрол в Индия през 2024 г. - в сравнение с 3% през 2021 г.
Индия оправда търговията на руски петрол, твърдейки, че трябва да купува най-евтиния наличен суров петрол, за да защити населението си от нарастващите цени.
Амеирканският президент многократно е наричал Индия "страна, която злоупотребява с тарифите", и е нетърпелив да намали търговския дефицит от 45 милиарда долара с третата по големина икономика в Азия, предава BBC.
Търговските преговори между Делхи и Вашингтон се водят от няколко месеца и се очаква да бъдат подновени в края на месеца, когато може американска делегация да посети Индия.
Скот Бесент призова и европейските страни да се присъединят към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол. По думите му Европа трябва да е готова да подкрепя вторичните санкции.
Според финансовия министър на САЩ „“санкциите могат да бъдат затегнати или разхлабени" в зависимост от изхода на преговорите.
Самият Тръмп заяви в сряда след разговора с европейските лидери, че ако Русия не прекрати войната, последиците ще бъдат "изключително тежки".
