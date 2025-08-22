САЩ придобиват 10% дял в Intel

Intel се е съгласил правителството на САЩ да придобие близо 10 процента дял в производителя на чипове, който напоследък се сблъсква със затруднения. Това обяви в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. По време на брифинга си той се появи с шапка, на която пише "Тръмп беше прав за всичко".

"Казах: Мисля, че би било добре Съединените щати да бъдат ваш партньор", разказа Тръмп.

"Изпълнителният директор на Intel Лип-Бу Тан се съгласи и те приеха да го направят. И мисля, че това е страхотна сделка за тях," добави президентът, посочва Financial Times.

Администрацията потвърди по-рано тази седмица, че се водят преговори за тази сделка. По нея се очаква да се пренасочат грантове, отпуснати на Intel по Закона за чиповете от 2022 г., които ще бъдат превърнати в дялово участие на американската държава в затруднената компания за чипове.

Акциите на Intel поскъпнаха с около 5 процента в петък.

Тръмп заяви, че по-рано е призовал за отстраняването на Тан, след като забелязал, че сенатор Том Котън е изразил притеснения относно предишните инвестиции на изпълнителния директор на Intel в стартъп екосистемата на Китай.

Президентът каза, че е смекчил възгледите си след набързо организирана среща с ръководителя миналата седмица.

"Той много ми хареса, мисля, че е много добър, мисля, че беше донякъде жертва, но знаете, предполагам, че никой не е напълно жертва" каза още Тръмп.