САЩ "са 100 процента" с вас, заяви Тръмп пред лидерите от Югоизточна Азия

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс.

В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век.

"Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха по-рано днес в малайзийската столица разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт, предаде Ройтерс.

Документът скрепя примирието, договорено от двете страни преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, тъй като иначе рискуват търговските им преговори с Вашингтон да бъдат замразени.

Споразумението бе сключено от премиерите на Камбоджа - Хун Манет, и на Тайланд - Анутин Чарнвиракул.

През юли въоръжените сили на Тайланд и Камбоджа участваха ожесточени боеве по 800-километровата граница между двете страни. Повече от 40 души бяха убити, а стотици хиляди - разселени от пограничните райони.

Осемнадесет войници от Камбоджа все още са държани като военнопленници в Тайланд. Сега те ще бъдат освободени, каза Тръмп и добави, че е горд, че е допринесъл за разрешаването на този конфликт.

Министерството на отбраната на Тайланд отбеляза, че мирното споразумение включва изтегляне на тежките оръжия от граничната зона и съвместното ѝ разминиране.

След тази церемония Доналд Тръмп подписа споразумение с Камбоджа за реципрочна търговия и споразумение с Тайланд за критичните минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.

Говорител на Белия дом заяви, че президентът ще подпише също споразумение за критичните минерали с Малайзия в хода на срещата на високо равнище на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур.