САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящ наркотици

2 коментара
Доналд Тръмп, сн. ЕПА/БГНЕС
Вашингтон е нанесъл удар по кораб в "зоната на отговорност“ на Южното командване на САЩ, при което са били убити трима мъже на борда на кораба, за които президентът Доналд Тръмп твърди, че са се занимавали с трафик на незаконни наркотици, предаде Ройтерс.
 
Пентагонът "нареди смъртоносна кинетична атака срещу кораб, свързан с определена терористична организация, извършваща трафик на наркотици в зоната на отговорност на на Южното командване на САЩ“, написа Тръмп в "Трут соушъл".
 
"Разследването потвърди, че корабът е трафикирал незаконни наркотици и е преминавал по известен маршрут за трафик на наркотици, за да отрови американци.“
 
Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) е военното командване на страната, което обхваща 31 държави в Южна и Централна Америка и Карибския басейн, пояснява Ройтерс.
 
През този месец САЩ нанесоха два удара срещу кораби, заподозрени в контрабанда на наркотици, които са тръгнали от Венецуела, припомня Асошиейтед прес.
 
 

Тръмп терористи
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

  1. Мунчо Велики
    #2

    Ало-у-у! Либеpaстките тролове! Заредихте ли вече лaйнoмeтите? Кога ще започнете да леете крокодилски сълзи за горките наркотрафиканти, безмилостно избити от "оранжевото какаду"?

  2. ASSHOW
    #1

    Прави си каквото иска кретенът Тръмп и в международни води

