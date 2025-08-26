САЩ са предложили на Русия енергийни сделки, за да убедят Путин да спре войната

През август представители на американското и руското правителство са обсъдили няколко енергийни сделки в кулоарите на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на пет информирани източници. Според тях това е опит да се насърчи Москва да се съгласи на мир, а в замяна Вашингтон обмисля облекчаване на санкциите.
По-специално, представители на правителството обсъдили възможността за завръщане на американската Exxon Mobil в руския нефтено-газов проект „Сахалин-1“. Повдигнат е и въпросът за закупуване на оборудване от САЩ за проекти за втечнен природен газ, включително за проекта Arctic LNG-2, който е под западни санкции. Друго предложение се отнася до закупуването на ядрени ледоразбивачи от Русия, добавили източниците.
Според тях преговорите по тези сделки са се провели в началото на август по време на посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се срещна с руския президент Владимир Путин и главния изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Инициативите били обсъдени и във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп и по време на срещата на лидерите на двете страни в Анкъридж, Аляска на 15 август.
„Белият дом наистина искаше да произведе голямо заглавие след срещата на върха в Аляска, като обяви голяма инвестиционна сделка. По този начин Тръмп щеше да се почувства сякаш е постигнал нещо“, казал един от източниците.
В деня на срещата на върха Путин подписа указ, който проправя пътя за завръщането на чуждестранни инвеститори, включително Exxon Mobil, в проекта Сахалин-1. За да направят това, те трябва да изпълнят три условия. Едно от тях е да предприемат мерки за премахване на западните санкции срещу Русия.
Exxon Mobil се оттегли от руския бизнес през 2022 г. след избухването на войната в Украйна, понасяйки загуба от 4,6 милиарда долара. 30-процентният ѝ дял в проекта Сахалин-1 беше конфискуван от Кремъл през същата година.
След това САЩ наложиха вълни от санкции върху Arctic LNG 2, прекратявайки достъпа до корабите от леден клас, необходими за експлоатация в региона през по-голямата част от годината.
Проектът е мажоритарна собственост на руската компания Новатек, която лобира във Вашингтон от 2024 г. насам, за да се опита да поправи отношенията и да отмени санкциите. Arctic LNG 2 ще има три преработвателни линии, последната от които е в етап на проектиране, като се очаква Китай да достави технологията.
Източник на Ройтерс заявил, че САЩ „се опитват да насърчат Русия да купува американски технологии, а не китайски, като част от по-широка стратегия за изолация на Китай и отслабване на отношенията между Пекин и Москва“.
На въпрос за енергийните сделки говорител на Белия дом заявил пред агенцията, че Тръмп и екипът му „продължават да работят с руски и украински представители, за да проведат двустранна среща, за да спрат убийствата и да сложат край на войната“.
Как навремето Чърчил не се е сетил да предложи изгодни сделки на Хитлер за да спре войната.
Тръмп продължава да не разбира с кого и с какво си има работа. " Приятелю Путин, да направим една добра сделка и да спечелим много пари" е оферта на бизнесмен, който мисли, че най- важният мотиватор за всички действия са парите/печалбата и че така се уреждат и най-сложните конфликти. " Взаимоизгодно сътрудничество" , така да се каже. "Приятелю Тръмп- отговарят му- съгласни сме, но искаме още някои дребни неща , " предусловия", така да се каже. И тук се започват …
едни неща за руското величие, безкрайна правота и новата конструкция на света ( непременно моделиран по руския образец), които мозъкът на Тръмп просто не калкулира като важни. Той чува съгласие със себе си за добрата сделка и придружаващите я руски " екстри" му се струват незначителни и пренебрежими. В този смисъл, целият разговор за съдбата на Западния демократичен свят изобщо не го занимава. Все му е тая. Ако този свят си плаща подобаващо, защо не и западна демокрация, тяхна си работа. :)
Един виц за технологична Русия; По време на перестройката канят японци да видят технологичния разцвет на Русия. Отначало им показват завод "Москвич". Питат какво е впечатлението им. Японците отговарят; "децата ви са много красиви"! След още три завода, отговорът на японците е един и същ. Руснаците започват да се нервират. И питат направо; Казвате, че децата ни са много красиви, какво искате да кажете с това. Японците отговарят; всичко каквото правите с ум, технология и ръце, на нищо не прилича! Но децата ви са много красиви...
Вероятно уиткоф е единственият човек на планетата Земя, който е по-тъп от идиота доналд Т(р)Ъ(м)П.
пУтЬю може да бъде "убеден" само с "Пенетрейтър" по бункера и по кремъл! Пречукайте Zлодея!
А ти на какво си придатък?
от гледна точка на технологичността (вкл. и енергийните технологии) русиъ НЕ е държава, а е некъв колониялен суровинен придатък на цивилизованите технологични държави... ;-)
единствената "енергийна сделка", която може да да накара пи3достан да кротне..., е да им бъде .... подарена (много изгодна ;-)) сделка!) енергията от много на брой ... много тежки оръжия...
Вдигането на енергийни сделки, не са достатъчни, за да убедят Путин да спре войната. Да вдигнат и ембаргото. Путин съвсем ще се просълзи от мъка..
От Какадука руски агент кво очаквате?