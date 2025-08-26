САЩ са предложили на Русия енергийни сделки, за да убедят Путин да спре войната

През август представители на американското и руското правителство са обсъдили няколко енергийни сделки в кулоарите на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Ройтерс, позовавайки се на пет информирани източници. Според тях това е опит да се насърчи Москва да се съгласи на мир, а в замяна Вашингтон обмисля облекчаване на санкциите.

По-специално, представители на правителството обсъдили възможността за завръщане на американската Exxon Mobil в руския нефтено-газов проект „Сахалин-1“. Повдигнат е и въпросът за закупуване на оборудване от САЩ за проекти за втечнен природен газ, включително за проекта Arctic LNG-2, който е под западни санкции. Друго предложение се отнася до закупуването на ядрени ледоразбивачи от Русия, добавили източниците.

Според тях преговорите по тези сделки са се провели в началото на август по време на посещение в Москва на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който се срещна с руския президент Владимир Путин и главния изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Инициативите били обсъдени и във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп и по време на срещата на лидерите на двете страни в Анкъридж, Аляска на 15 август.

„Белият дом наистина искаше да произведе голямо заглавие след срещата на върха в Аляска, като обяви голяма инвестиционна сделка. По този начин Тръмп щеше да се почувства сякаш е постигнал нещо“, казал един от източниците.

В деня на срещата на върха Путин подписа указ, който проправя пътя за завръщането на чуждестранни инвеститори, включително Exxon Mobil, в проекта Сахалин-1. За да направят това, те трябва да изпълнят три условия. Едно от тях е да предприемат мерки за премахване на западните санкции срещу Русия.

Exxon Mobil се оттегли от руския бизнес през 2022 г. след избухването на войната в Украйна, понасяйки загуба от 4,6 милиарда долара. 30-процентният ѝ дял в проекта Сахалин-1 беше конфискуван от Кремъл през същата година.

След това САЩ наложиха вълни от санкции върху Arctic LNG 2, прекратявайки достъпа до корабите от леден клас, необходими за експлоатация в региона през по-голямата част от годината.

Проектът е мажоритарна собственост на руската компания Новатек, която лобира във Вашингтон от 2024 г. насам, за да се опита да поправи отношенията и да отмени санкциите. Arctic LNG 2 ще има три преработвателни линии, последната от които е в етап на проектиране, като се очаква Китай да достави технологията.

Източник на Ройтерс заявил, че САЩ „се опитват да насърчат Русия да купува американски технологии, а не китайски, като част от по-широка стратегия за изолация на Китай и отслабване на отношенията между Пекин и Москва“.

На въпрос за енергийните сделки говорител на Белия дом заявил пред агенцията, че Тръмп и екипът му „продължават да работят с руски и украински представители, за да проведат двустранна среща, за да спрат убийствата и да сложат край на войната“.