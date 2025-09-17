САЩ са превели първите 75 млн. долара във фонда с Украйна за редките минерали

Съединените щати са направили първоначално плащане от 75 милиона долара в инвестиционния фонд с Украйна, създаден съгласно споразумението за редките метали. Украинският премиер Юлия Свириденко обяви това, обещавайки, че Киев ще удвои сумата.
Според нея началният капитал на фонда ще бъде 150 милиона долара.
"Фондът за инвестиции за възстановяване започва оперативната си работа – първият принос е направен! Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) пое инвестиционен ангажимент към Американско-украинския инвестиционен фонд за възстановяване в размер на 75 милиона долара, а Украйна ще удвои този принос. По този начин формираме началния капитал на Фонда за инвестиции за възстановяване с общо 150 милиона долара. Това е още една важна стъпка в процеса на стартиране на пълната дейност на фонда и от днес можем да декларираме: оперативната работа е започнала", написа Свириденко в своя Telegram канал.
Според нея се планира изпълнението на три проекта до края на 2026 г. "Първият фокус е върху проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и критичните минерали", допълва премиерът.
От своя страна Алексей Собольов, министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, обясни, че финансирането ще бъде разпределено към фонда на траншове за конкретни инициативи: някои тази година, останалите следващата година.
Според подписаното с Вашингтон споразумение Киев ще внася в общия инвестиционене фонд 50% от всички приходи от нови наеми и нови лицензи за добив на минерали в нови райони.
На 30 април тази година Съединените щати и Украйна подписаха споразумение за минералните ресурси. Много медии и членове на Върховната рада изразиха недоволство от условията на сделката, отбелязвайки, че документът означава, че Киев ще загуби част от икономическия си суверенитет и не включва гаранциите за сигурност, които бяха толкова обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това парламентаристите бяха възмутени, че на Радата не са били представени два допълнителни документа, споменати в основното споразумение. Въпреки това, на 8 май Върховната рада ратифицира споразумението със Съединените щати.
Украинец е арестуван за дрона, пуснат над президентския дворец в Полша
Актуално
16.09.2025
Автор:
Обективно
Украинец е арестуван за дрона, пуснат над президентския дворец в Полша
Президентският дворец "Белведер" в Полша, снимка: Wikimedia
В Полша 21-годишен украинец и 17-годишно момиче от Беларус са арестувани за пускането на дрон над президентския дворец във Варшава. Това заяви на пресконференция говорителят на полските специални служби Яцек Добжински, съобщава TVN 24.
Според Добжински …
„служителите на Държавната служба за защита са действали много бдително и бързо, установявайки самоличността на лицата, които са управлявали дрона“.
„Тези лица бяха незабавно задържани от служители на Държавната служба за защита. Полицията беше уведомена, пристигна на мястото и ги арестува“, добави той.
Фактът, че задържаният е украинец, опроверга според изявлението на говорителя първоначалната версия за „мащабна шпионска операция“.
„Ние отричаме слуховете, че това е някакъв вид масова шпионска операция. На този етап никой не може да заяви еднозначно“, каза Добжински.
„Младите хора са действали може би от небрежност, може би от невежество, може би защото са искали да заснемат филм тук, над парка „Лазенки“. Освен това те бяха в парка „Лазенки“ и именно там беше изстрелян дронът“, каза Яцек Добжински.
Говорителят на Окръжната прокуратура във Варшава, прокурор Пьотр Антони Скиба, заяви, че съответните служби анализират доказателствата по това дело. „На този етап доказателствата и обстоятелствата около събитието говорят за нарушаването на разпоредбите на авиационното законодателство, а не за извършването на престъплението шпионаж“, добави той.
По-рано беше опровергана друга информация в полските медии. Жилищната сграда е ударена от полска ракета, изстреляна от изтребител F-16, а не от руски дрон, както се твърдеше по-рано, съобщи Rzeczpospolita.
Според разследването на медията прокуратурата крие информация за „неидентифициран летящ обект“, чиито останки бяха открити след удар в къща във Вирики, Люблинско войводство. А неидентифицираният обект се оказва ракета, изстреляна от изтребител F-16, с която военни са се опитали да свалят дрон, навлязъл във въздушното пространстово на страната от Украйна, за което Полша обвини Русия и задейства чл. 4 от договора на НАТО – провеждане на консултации с останалите страни членки за евентуални съвместни действия срещу Русия.
Миналата седмица 19 дрона влязоха в Полша – т.нар. „примамки“, които не носеха въоръжение и не причиниха щети. С изключение на един случай: във Вирики Вола близо до Влодава, до границата с Беларус, където „неидентифициран летящ обект“ – както го нарича прокуратурата в Люблин – причини щети на частен дом. Той повреди покрива и проби тавана. Обитателите на жилището оцеляха – собственичката на имота каза пред медиите, че е успяла да напусне спалнята си мигове преди отломките да паднат вътре.
Още по темата: След инцидента с дроновете полският президент одобри разполагането на сили на НАТО в Полша за операция „Източен страж“