САЩ са превели първите 75 млн. долара във фонда с Украйна за редките минерали

Съединените щати са направили първоначално плащане от 75 милиона долара в инвестиционния фонд с Украйна, създаден съгласно споразумението за редките метали. Украинският премиер Юлия Свириденко обяви това, обещавайки, че Киев ще удвои сумата.

Според нея началният капитал на фонда ще бъде 150 милиона долара.

"Фондът за инвестиции за възстановяване започва оперативната си работа – първият принос е направен! Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) пое инвестиционен ангажимент към Американско-украинския инвестиционен фонд за възстановяване в размер на 75 милиона долара, а Украйна ще удвои този принос. По този начин формираме началния капитал на Фонда за инвестиции за възстановяване с общо 150 милиона долара. Това е още една важна стъпка в процеса на стартиране на пълната дейност на фонда и от днес можем да декларираме: оперативната работа е започнала", написа Свириденко в своя Telegram канал.

Според нея се планира изпълнението на три проекта до края на 2026 г. "Първият фокус е върху проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и критичните минерали", допълва премиерът.

От своя страна Алексей Собольов, министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, обясни, че финансирането ще бъде разпределено към фонда на траншове за конкретни инициативи: някои тази година, останалите следващата година.

Според подписаното с Вашингтон споразумение Киев ще внася в общия инвестиционене фонд 50% от всички приходи от нови наеми и нови лицензи за добив на минерали в нови райони.

На 30 април тази година Съединените щати и Украйна подписаха споразумение за минералните ресурси. Много медии и членове на Върховната рада изразиха недоволство от условията на сделката, отбелязвайки, че документът означава, че Киев ще загуби част от икономическия си суверенитет и не включва гаранциите за сигурност, които бяха толкова обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това парламентаристите бяха възмутени, че на Радата не са били представени два допълнителни документа, споменати в основното споразумение. Въпреки това, на 8 май Върховната рада ратифицира споразумението със Съединените щати.