САЩ се отказват да пазят кюрдите в Сирия и дават "зелена светлина" за операцията на Ердоган

Белият дом се отказа от политиката си да защитава кюрдите в Сирия и допусна операцията на Турция в северната част на страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник оправда решението си, като заяви, че регионът ще трябва да "изясни ситуацията" и че Америка трябва да се измъкне от "нелепите безкрайни войни".

Оттеглянето на САЩ от ключови позиции по северната граница на Сирия отбелязва голяма промяна в политиката и изоставя кюрдите, които бяха основен съюзник на Вашингтон в многогодишната битка срещу джихадистката групировка "Ислямска държава“.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Русия и кюрдите сега ще трябва да разберат ситуацията и какво искат да направят с пленените бойци на ИД в техния "квартал ", написа Тръмп в Туитър

"Време е да се измъкнем от тези нелепи безкрайни войни, много от тях племенни, и да върнем войниците си у дома. ЩЕ СЕ СРАЖАВАМЕ КЪДЕТО Е ОТ НАША ПОЛЗА, И ЩЕ СЕ БИЕМ САМО ЗА ПОБЕДА."

