САЩ щe продадат на Украйна над 3300 ракети с обсег на поразяване до 450 км

Пентагонът одобри продажбата на Украйна на 3350 ракети с голям обсег, които потенциално са способни да достигнат руски градове като Калуга, Тула и Липецк. Украинската армия може да ги получи през следващите месеци, а европейските страни ще платят за тях.
Ракетите ERAM (Extended Range Attack Munition) имат обсег на поразяване от 250 до 450 км. Пентагонът информира Конгреса на САЩ за решението си в четвъртък, след като Държавният департамент също се съгласи със сделката, съобщава Ройтерс. „Предлаганата продажба ще подпомогне постигането на целите на външната политика и националната сигурност на Съединените щати чрез укрепване на сигурността на страна партньор, която представлява, осигуряваща политическа стабилност и икономически прогрес в Европа“, се казва в изявление на Пентагона.
Покупката на стойност 825 милиона долара ще бъде платена от Дания, Норвегия и Нидерландия, които преди това се съгласиха заедно с Германия да предоставят 1,5 милиарда долара за закупуването на американско оръжие за Украйна. Допълнително финансиране ще дойде и от Програмата за финансиране на чуждестранни военни операции на САЩ, съобщи пред Ройтерс източник, запознат със сделката.
Въпреки че администрацията на Тръмп е одобрила редица доставки на оръжия, които Украйна вече притежава, това изглежда е първата ѝ голяма продажба на нови оръжия, съобщава CNN. Източник, запознат с въпроса, казва, че ако сделката бъде сключена, се очаква ракетите да бъдат доставени още тази година.
The Wall Street Journal съобщи по-рано, че това може да се случи още до месец и половина.
САЩ все още не са позволили на Украйна да използва ракетите си за удари на далечни разстояния дълбоко в Русия. Не е ясно дали ще се прилагат някакви ограничения за ERAM, съобщава CNN.
Наскоро Тръмп обвини администрацията на Байдън, че не позволява на Киев да отговори на ракетни удари от агресора. „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш намесващата се страна. Все едно е страхотен спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Той завърши публикацията с думите: „Интересни времена предстоят!!!“
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
След 6 месеца, още едно "ЩЕ..." на Прекрасния, струва колкото още едно "ЩЕ..." на нашата Тиква след 15 год...
На джуджето му свършиха денгите и Доньо го "разлюби". "Когато парите свършат, любовта отлита през комина" .
Приятелството понякога излиза доста скъпо на останалите наоколо ............
Най-после!