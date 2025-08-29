САЩ щe продадат на Украйна над 3300 ракети с обсег на поразяване до 450 км

Пентагонът одобри продажбата на Украйна на 3350 ракети с голям обсег, които потенциално са способни да достигнат руски градове като Калуга, Тула и Липецк. Украинската армия може да ги получи през следващите месеци, а европейските страни ще платят за тях.

Ракетите ERAM (Extended Range Attack Munition) имат обсег на поразяване от 250 до 450 км. Пентагонът информира Конгреса на САЩ за решението си в четвъртък, след като Държавният департамент също се съгласи със сделката, съобщава Ройтерс. „Предлаганата продажба ще подпомогне постигането на целите на външната политика и националната сигурност на Съединените щати чрез укрепване на сигурността на страна партньор, която представлява, осигуряваща политическа стабилност и икономически прогрес в Европа“, се казва в изявление на Пентагона.

Покупката на стойност 825 милиона долара ще бъде платена от Дания, Норвегия и Нидерландия, които преди това се съгласиха заедно с Германия да предоставят 1,5 милиарда долара за закупуването на американско оръжие за Украйна. Допълнително финансиране ще дойде и от Програмата за финансиране на чуждестранни военни операции на САЩ, съобщи пред Ройтерс източник, запознат със сделката.

Въпреки че администрацията на Тръмп е одобрила редица доставки на оръжия, които Украйна вече притежава, това изглежда е първата ѝ голяма продажба на нови оръжия, съобщава CNN. Източник, запознат с въпроса, казва, че ако сделката бъде сключена, се очаква ракетите да бъдат доставени още тази година.

The Wall Street Journal съобщи по-рано, че това може да се случи още до месец и половина.

САЩ все още не са позволили на Украйна да използва ракетите си за удари на далечни разстояния дълбоко в Русия. Не е ясно дали ще се прилагат някакви ограничения за ERAM, съобщава CNN.

Наскоро Тръмп обвини администрацията на Байдън, че не позволява на Киев да отговори на ракетни удари от агресора. „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш намесващата се страна. Все едно е страхотен спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той завърши публикацията с думите: „Интересни времена предстоят!!!“