САЩ станаха първата страна с над 2000 жертви за денонощие

САЩ станаха първата страна в света с над 2100 починали заразени от новия коронавирус за един ден, а общият брой на случаите вече е над 500 хиляди.

Общо починалите заразени в страната са 18 693. Това е много близко до най-пострадалата в това отношение държава Италия, където общият брой на починалите възлиза на 18 849, но при петкратно по-малко население, допълва Франс прес.

Най-засегнат от пандемията е щатът Ню Йорк. Губеранаторът Андрю Куомо каза, че разбира колко е трудна ситуацията, но за отмяна или облекчаване на рестриктивните мерки все още е много рано да се говори.

Според Куомо трябва да се изследват милиони хора за новия коронавирус, преди да се вдигнат настоящите мерки за изолация.

Той посочи, че не може да се чака с месеци, като същевременно призна, че за момента в САЩ няма такъв капацитет за извършване на тестове.

Щатът Ню Йорк остава най-силно засегнатият в САЩ с 777 нови починали болни през последните 24 часа и с общ брой на починалите 7844. В щата има 159 937 положителни случая на зараза и така той надминава по този показател всички други страни по света.

Говорителят на федералните Центрове за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ Джеф Ланкшър каза за Си Ен Ен, че смъртността в САЩ от сърдечно-съдови заболявания и онкологични заболявания засега си остава несъразмерно по-висока от тази от усложненията, причинени от новия коронавирус.

От другата страната на Океана - в Европа се отчита намаляване на заболеваемостта. И докато в Чехия започват поетапно облекчаване на ограниченията, Турция наложи 48 часова карантина на 31 големи градове като Анкара и Истанбул, като предпазна мярка. Ирландия и Португалия удължиха извънредното положение до началото на май.

Първи случаи на коронавирус бяха потвърдени в Йемен.



Флорида се очертава като следващото огнище на заразата в САЩ.

Тръмп: Covid-19 ще убие по-малко от 100 хиляди благодарение на правителството

Съединените щати можеха да загубят до 2.2 милиона живота заради пандемията от Covid-19, ако правителството не беше направило нищо, но поради неговите усилия броят ще бъде "значително" под 100 000, каза президентът Доналд Тръмп по време на на редовния брифинг в Белия дом на Работната група за коронавируса.

Президентът посочи, че ситуацията в цялата страна се подобрява, като кривата на броя на случаите започва да се изравнява, което предполага, че САЩ са близо до пика на заразата.

"Нашата цялостна стратегия работи", заяви Тръмп и добави, че намаляването на броя на хоспитализираните заразени е "невероятно".

Американският президент също така посочи, че през следващата седмица ще направи съобщение относно Световната здравна организация (СЗО), намеквайки, че САЩ могат да намалят финансирането си за организацията.

Тръмп заяви, че САЩ дават на СЗО по 500 млн. долара на година и "ние имаме много за казване по въпроса по някое време през следващата седмица".

По-рано тази седмица американският президент обвини СЗО, че е "ориентирана към Китай", въпреки че е значително по-финансирана от Вашингтон, отколкото от Пекин.

Доналд Тръмп отбеляза и рязкото поскъпване на акциите на Уолстрийт през отминалата седмица, отбелязвайки, че през предходните четири сесии на търговия фондовият пазар се увеличил най-силно от "повече от 50 години".

Това означава, че доверието на инвеститорите в икономиката на страната се подобрява и търсенето се увеличава, посочи Тръмп.

"Ще се случи нещо добро, наистина вярвам в това", каза той.

Не е време за вдигане на мерките

Най-високопоставеният експерт по заразни болести в САЩ предупреди, че въпреки някои положителни резултати от борбата срещу коронавируса в силно засегнати райони като щата Ню Йорк, е твърде рано за смекчаване на ограниченията за гражданите, предаде Ройтерс.

Предупреждението на изтъкнатият имунолог д-р Антъни Фаучи е по повод изказвания на висши икономически съветници в Белия дом, че американската икономика ще може да започне да се отваря към нормален бизнес през месец май.

Здравни експерти обаче настояват да продължи спазването на социална дистанция като мярка срещу разпространението на вируса.

Президентът Доналд Тръмп, който на 3 ноември т.г. ще се бори за преизбиране, иска да върне икономиката в релси възможно най-скоро.

"Има надежда да отворим . . . много, много, много, много скоро, надявам се", каза той по адрес на икономиката по време на брифинг в Белия дом за коронавируса вчера.

In response to the virus, the American people have launched the greatest mobilization of our society since World War II.