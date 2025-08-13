САЩ вече не виждат корупция в България, но отбелязват протестите срещу Малкович

Съединените щати наблягат сериозно на проблемите със свободата на словото и различните репресии, на които са подложени българските журналисти в доклада за положението с правата на човека в България през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ.
В доглада се акцентира и върху различни трудови нарушения, незаконни или произволни убийства, включително и от органите на реда, разрастването на антисемитизма в страната, както и неспазването на здравните стандарти. В доклада място са намерили и протестите пред Народния театър заради пиесата, режисирана от Джон Малкович през есента.
За сметка на това обаче никъде в доклада не се споменават проблеми с корупцията, които бяха важна част от миналогодишото му издание. Тази година докладът е близо три пъти по-малък – 19 страници, в сравенение с 52 през 2023 г. Освен корупцията липсва и темата с правата на малцинствата и по-специално ЛГБТИ общността. И двете теми бяха често споменавани през 2023 г., но сега липсват. Подобна е ситуацията и с проблемите на ромските общности и различните случаи на дискриминация. Промяната се дължи и на административните промени след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.
"Сред значимите проблеми в областта на правата на човека са достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Българското правителство предприе мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем", посочва се в началото на доклада.
"Дела шамари" и заплахи срещу журналисти
Според доклада конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, но са налице правни и практически ограничения на тази свобода.
"Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм", се посочва в доклада.
Специално внимание се обръща на заплахите към журналиста на "Капитал" Йоан Запрянов от създателя на "Исторически парк" и председател на партия на "Величие" Ивелин Михайлов заради разследванията на Запрянов.
Докладът припомян, че през юли 2024 г. Асоциацията на европейските журналисти в България подаде жалба до прокуратурата заради информацията, че лидерът на "Величие" е наредил на ръководителя на охранителна фирма да навреди на Запрянов, който в продължение на години прави разследвания по темата с "Исторически парк". Собственикът на фирмата Стефан Калчев беше изслушан от специалната парламентарна комисия, проучваща Историческия парк, и свидетелства, че Михайлов е искал той да "се справи" със Запрянов.
Изтъква се и растящият брой дела шамари, които се отбелязват в Световния индекс за свобода на пресата за 2024 г. на "Репортери без граници". В доклада място намира и случаят на Наталия Станчева, след ръководството на АЕЦ "Козлодуй" заведе дело срещу нея и майка ѝ за 500 хил. лв. заради множеството ѝ искания за достъп до информация с цел разкирване на предполагаеми незаконни дейности в центрлата. След обществен натиск все пак искът беше оттеглен, но Станчева трябва да покрие 15 000 лв. разноски по делото.
Според американския доклад като цяло гражданите имат възможност да критикуват правителството и да обсъждат въпроси от обществен интерес без репресии.
Подчертава се обаче, че журналистите са били подлагани на тормоз, заплахи и сплашване от властите. Отбелязва се, че журналисти съобщават за редакционни забрани за отразяване на конкретни лица и теми, както и за налагане на политически възгледи от страна на корпоративни лидери с мълчаливото съгласие на правителството.
Докладът припомня, че в свой доклад през юли Българският център за нестопанско право (БЦНП) отбелязва, че такива случаи стават възможни поради участието на безскрупулни адвокати и подчертава, че няма работещ механизъм за санкционирането им за нарушения на етични норми или злоупотреба със закона.
Нарастващ антисемитизъм
Друг от основните акценти в американския доклад е нарастващите антисемитиски възгледи в България през последната година. Според доклада такива се появяват редовно в социалните мрежи и като коментари към онлайн публикации и статии.
Още по темата
Припомня се, че организацията на българските евреи "Шалом" е изразявала опасения от притеснителната ескалация на речта на омразата и антисемитизма в страната, "маскирани като антиционизъм и неодобрение към Израел", както и опитите за тривиализиране на антисемитизма.
Отбелязва се, че "Шалом" отне награда от евродепутата, а при връчването през 2009 г. журналист, Петър Волгин за дезинформация, както и тази на журналиста Юлиана Методиева от 2018 г. защото демонизирала Израел и оправдавала престъпленията на "Хамас".
Според американския доклад предмети с нацистки символи са широко достъпни за продажба в туристическите райони в цялата страна, а известни личности, включително членове на парламента, са публикували в социалните медии материали, разпространяващи антисемитски възгледи.
Още казуси
Протестите от ноември пред Националния театър "Иван Вазов" заради постановката "Оръжията и човекът", режисирана от Джон Малкович, също намират място в доклада. Посочва се, че протестиращите, заявяващи, че пиесата осмива българите и българската армия, са нападнали посетители и опитали да проникнат в театъра.
Отбелязва се и, че през май Софисйкият административен съд реши, че полицията е задържала незаконно лидера на организацията БОЕЦ Георги Георгиев през октомври 2023 г. по време на протест срещу Централната избирателна комисия.
Място в доклада намират и случаи на полицейско насилие, като се дава пример със смъртта на 58-годишния мъж, загинал при гонка с полицията в Стара Загора в края на 2023 г.
Цялостна критика към свободата на словото
В повечето изготвени доклади Съединените щати критикуват влошаването на правата на човека в много страни в Европа, наблягайки върху свободата на слово.
По думите на говорителя на Държавния департамент Тами Брус правителствената цензура е нетърпима в едно свободно общество.
"Правителствата продължават да прибягват до цензура, до произволно и незаконно следене и до ограничаващи закони срещу гласовете, които не им харесват, често пъти поради политически или религиозни причини“, каза тя, цитирана от БТА.
Докладът беше публикуван със забавяне заради структурните промени в Държавния департамент след завръщането на Тръмп в Белия дом, предаде Ройтерс. Обичайно той се публикува през пролетта. Експертите го смятат за референтен текст по въпроса с човешките права. Той се изготвя от Държавния департамент по поръчка на американския Конгрес.
Тазгодишното му издание беше отчасти изготвено при администрацията на президента Джо Байдън и администрацията на Тръмп нанеси промени, отразяващи ценностите на неговия екип. Брус обяви, че обемът на докладът е намален, за да се подобри четивността.
Представители на Демократическата партия и неправителствени организации сигнализираха, че докладът няма да представи искрена картина за нарушенията на човешките права по света.
"Мерките, взети от администрацията на Тръмп, за да разкрасят и политизират докладите компрометират тяхната обективност и вредят на доверието у Държавния департамент“, заяви преди седмица сенаторът от Демократическата партия Крис Ван Холън, цитиран от БТА.
Насаждане провинциализъм и комплекс за малоценност! Култ към чуждото мнение! От вън какво били виждали, казвали, и т.н. Най-корумпираните български управници бяха многократно приемани по най-високи места! В украйна много ценяха мнението на "външния" фактор, и сега са във война с множество убити, териториални загуби и съмнително изглеждащи шансове за оцеляване.